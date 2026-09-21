Sénégal: Lutte TV Awards 2026 - Le ministère des Sports dément tout « manque de considération » et pointe une invitation informelle

Deux jours après la cérémonie des Lutte TV Awards, le ministère de la Jeunesse et des Sports répond aux critiques sur l'absence de sa ministre. Dans une « mise au point » publiée ce lundi 21 septembre 2026, il affirme n'avoir reçu aucune invitation officielle et renvoie la responsabilité aux organisateurs.

La cérémonie s'est tenue le samedi 19 septembre au NOOM Hôtel de Dakar. L'absence de la ministre y avait suscité des critiques, certaines dénonçant un désintérêt pour le monde de la lutte. Le ministère y répond en évoquant des « allégations publiques » et « un prétendu manque de considération envers le secteur de la lutte ».

« Aucune invitation officielle »

Le ministère est catégorique : la ministre « n'a reçu aucune invitation officielle à cet événement par les voies institutionnelles ». Il va plus loin en citant les organisateurs, qui auraient « eux-mêmes reconnu n'avoir sollicité le Ministère qu'à 48 heures de la cérémonie, par un canal informel ».

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Selon le communiqué, ce contact tardif s'expliquait par « les incertitudes qui pesaient sur la tenue de l'événement ». Le ministère en tire la conclusion suivante : « aucune participation ne pouvait raisonnablement être programmée ».

Un rappel au « cadre de gouvernance du sport »

Le texte prend ensuite un ton plus ferme. Le ministère rappelle « l'exigence du respect du cadre de gouvernance du sport, notamment dans leurs rapports avec l'administration ». Il lance aussi « un appel à la responsabilité dans les prises de parole publiques, surtout de la part de personnes citées en modèle », sans désigner nommément qui que ce soit.

Le département assure qu'il « s'emploie au développement de toutes les disciplines sportives, sans distinction » et « réaffirme son engagement constant aux côtés de la lutte, sport national et patrimoine de notre pays ». Il conclut que « les manquements des acteurs ne sauraient être couverts par la désinformation et la manipulation ».