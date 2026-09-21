Sénégal: Diphtérie - 11 décès dus à l'épidémie

Au total, 11 décès ont été enregistrés le 20 septembre à travers les 31 districts sanitaires, touchés par la diphtérie. C'est ce qui ressort du point fait lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Onze décès ont été causés par l'épidémie de la diphtérie depuis le 1er août, date à laquelle le premier cas est apparu. Le point de la situation au 20 septembre fait état de 114 cas qui ont été confirmés à travers les 31 districts sanitaires répartis dans 12 régions.

La région de Kédougou compte 33 cas (kédougou 23, Saraya 8 et Salémata 2 cas), Louga 16 cas (kébémer 6, Darou-Mousty 8, Sakal et Louga chacun 1 cas) et Dakar 15 cas (Guédiawaye 7, Keur Massar 3 et Dakar-Ouest, Dakar-Nord, Dakar-Sud, Pikine et Sangalkam chacun 1 cas).

Sous la barre des 15 cas : la région de Thiès a enregistré 12 cas (Mbour 11 et Thiadiaye 1 cas), Diourbel 13 cas (Touba 12 et Mbacké 1 cas) et Matam 6 cas (le département de Matam 5 et Thilogne 1 cas).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'épidémie a infecté 5 personnes à Kaolack (Kaolack 1, Guinguinéo 2 et Ndoffane 2 cas) et Tambacounda compte également 5 cas confirmés (dont 4 à Bakel et 1 à Diankhé-makha).

Le ministère de la Santé a déclaré 4 cas à Kolda (les 4 à Vélingara), 2 cas à Saint-Louis (1 à Saint-Louis et l'autre à Dagana), 2 cas à Ziguinchor (répartis entre Bignona et Ziguinchor) et 1 cas à Fatick.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la « diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse mais évitable grâce à la vaccination ». Il invite ainsi les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination.

L'épidémie peut se manifester entre autres par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement et un gonflement du cou. La diphtérie peut aussi entraîner la présence de membranes grisâtres dans la gorge, causant des difficultés respiratoires.