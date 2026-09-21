Sénégal: Louga - 16 cas de diphtérie recensés, dont un décès

La région de Louga a enregistré 16 cas de diphtérie, dont un décès, a indiqué lundi 21 septembre la gouverneure Ndèye Nguénar Mbodji. Les autorités sanitaires régionales annoncent le renforcement des mesures de vaccination, de surveillance et de sensibilisation pour contenir la maladie.

La situation épidémiologique liée à la diphtérie a été au centre d'un comité régional de gestion des épidémies tenu lundi à Louga, d'après l'APS. À cette occasion, la Gouverneure Ndèye Nguénar Mbodji a fait état de 16 cas recensés dans la région, dont un mortel.

Selon elle, plusieurs mesures de prévention et de riposte sont en cours pour limiter la propagation de la maladie. Le dispositif repose notamment sur la vaccination, la sensibilisation et la communication auprès des populations.

Des rencontres sont prévues dans les trois départements de la région ainsi qu'au niveau local, sous la coordination des sous-préfets, avec l'implication des différents acteurs territoriaux. Les autorités sanitaires comptent également intensifier les campagnes de vaccination afin de rapprocher les équipes de santé des populations et d'améliorer la couverture vaccinale.

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La gouverneure a, par ailleurs, appelé les prestataires de santé à davantage partager les informations sanitaires disponibles. Elle a estimé que ces données constituent des outils essentiels à la prise de décision et à l'orientation des politiques publiques. Un plaidoyer sera ainsi porté auprès des autorités compétentes pour contribuer à lever les éventuels obstacles à la transmission de ces informations.

Le directeur régional de la Santé de Louga, Dr Moustapha Faye, a insisté sur la nécessité de reconnaître rapidement les signes de la diphtérie. Il a notamment cité les difficultés à avaler, les douleurs à la gorge, la fièvre et l'apparition de taches blanchâtres au niveau de la gorge.

La détresse respiratoire, la rhinorrhée et les saignements de nez peuvent également constituer des signes d'alerte, a-t-il précisé. En cas de symptômes suspects, il recommande de se rendre sans délai dans la structure de santé la plus proche afin de permettre la consultation, la confirmation du diagnostic et la prise en charge.

Le Dr Faye a également rappelé l'importance de la vaccination dans la prévention de la maladie. Il a indiqué que les enfants de 0 à 5 ans doivent bénéficier d'une vaccination complète administrée en trois doses, respectivement à la sixième, à la dixième et à la quatorzième semaine.

Les autorités sanitaires recommandent par ailleurs le respect des mesures barrières, notamment le port du masque pour les personnes malades ou suspectes et la limitation des contacts rapprochés. Les personnes ayant été en contact étroit avec un cas doivent également faire l'objet d'un suivi par les équipes sanitaires.