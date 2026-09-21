Sénégal: Le Dak'Art 2026 va dévoiler sa sélection officielle, jeudi

La 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) prévue du 19 novembre au 19 décembre prochains va dévoiler sa sélection officielle, jeudi à 16 heures, au Musée des civilisations noires de Dakar, selon un communiqué de son secrétariat général.

"Cette cérémonie marquera le premier acte public de la Biennale de Dakar 2026. Elle sera l'occasion d'annoncer la sélection officielle de 73 artistes, [qui sera] complétée par le Grand Témoin, Faouzi Laatiris", un artiste marocain âgé de 68 ans, lequel a exposé à la Biennale de Dakar en 2002, ajoute la même source.

La "carte blanche" confiée à Serigne Mbaye Camara (Sénégal) sera "dévoilée" lors de la même cérémonie, affirme le secrétariat général de la 16e édition du Dak'Art, faisant état de "75 présences artistiques au total", lors de la prochaine édition de l'évènement.

Des représentants du ministère sénégalais de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, du comité d'orientation, du secrétariat général et du directeur artistique du 16e Dak'Art, le Franco-Iranien Morad Montazami, prendront part à la rencontre prévue jeudi.

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M. Montazami va présenter le thème officiel de l'édition 2026 de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar : "(Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup".

L'identité visuelle et le calendrier officiel du Dak'Art seront dévoilés lors de la même cérémonie, selon le communiqué.

Le secrétariat général de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar affirme avoir reçu 117 dossiers d'artistes sénégalais, à la suite de plusieurs appels à candidatures.

Quelque 800 dossiers - dont 600 ont été déclarés recevables - sont parvenus aux organisateurs du Dak'Art, a indiqué la secrétaire générale de la biennale d'art contemporain, Marième Ba, en juillet dernier.

L'Arabie saoudite et la République démocratique du Congo sont les pays invités d'honneur du Dak'Art 2026.