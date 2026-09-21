Sénégal: Equipe nationale - 15 joueurs présents dans la tanière, la première séance collective prévue mardi (FSF)

Dakar — Quinze joueurs sur les 29 sélectionnés sont déjà présents à Maputo (Mozambique) où la première séance collective est prévue mardi dans l'après-midi, dans le cadre des préparatifs de la première journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Une séance légère de décrassage, organisée par petits groupes de quatre joueurs, a été dirigée par le préparateur physique Hussein Farhat, rapporte la FSF.

L'équipe nationale du Sénégal a entamé lundi son rassemblement à Maputo, au Mozambique.

La délégation sénégalaise a pris ses quartiers à l'hôtel Afrin Prestige, indique l'instance fédérale.

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Elle signale que le reste du groupe est attendu mardi en début d'après-midi et la première séance collective de l'ensemble de l'effectif se tiendra au Lalgy Arena de Matola, à 17h30 heure locale, 15h30 GMT.

"Pour le premier groupe qui est arrivé aujourd'hui, la priorité c'était vraiment la récupération, parce que cela a été un long voyage pour la plupart des joueurs. C'est pour ça qu'il y a un travail de récupération qui a été effectué à l'hôtel, et on commencera vraiment la première séance demain (mardi) sur le terrain", a expliqué le nouveau sélectionneur Patrick Vieira.

Il a publié, vendredi, une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances. Dans ce groupe figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané et d'Edouard Mendy, qui vient de mettre fin à sa carrière internationale.

Après le match contre le Mozambique vendredi prochain, le Sénégal, champion d'Afrique de football en titre, va livrer un deuxième match face à l'Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, dans la région d'Amhara (Éthiopie).

Le Sénégal affrontera le Mozambique le vendredi 25 septembre 2026, au stade national de Zimpeto (Maputo), pour le compte de la première journée des qualifications à la CAN TotalEnergies 2027.

le coup d'envoi prévu à 15h00, heure locale, 13h00 GMT.

Les Lions disputeront ensuite un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.

Voici les joueurs présents dans la tanière :

-Gardiens : Mory Diaw (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne, France) et Pape Demba Thiam (AC Monza, Italie)

-Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, Arabie Saoudite), El Hadji Malick Diouf (Brentford, Angleterre), Nobel Mendy (Hull City, Angleterre), Malang Sarr (Neom SC, Arabie Saoudite) et Sadibou Sané (AS Monaco, France)

-Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah, Arabie Saoudite), Lamine Camara (AS Monaco, France), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich, Allemagne) et Rassoul Ndiaye (Le Havre AC, France)

-Attaquants : Nicolas Jackson (Aston Villa, Angleterre), Abdallah Sima (RC Lens, France) et Issa Soumaré (Stade Rennais, France).