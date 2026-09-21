Sénégal: Diourbel - le Fonds de garantie automobile veut renforcer la prise en charge des victimes d'accidents

Diourbel — Le Fonds de garantie automobile (FGA) du Sénégal entend renforcer la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation à Diourbel (centre), en améliorant notamment la coordination avec les structures sanitaires et les acteurs de l'assurance a indiqué, lundi, son directeur général.

Mamadou Gueye, a effectué une visite au niveau de l'hôpital régional de Diourbel afin d'évaluer les conditions de travail des agents du Fonds et la collaboration avec l'administration hospitalière.

La mission a notamment permis, selon lui, d'identifier les difficultés susceptibles de retarder la prise en charge des victimes et le traitement des dossiers d'indemnisation.

La collaboration entre le FGA et l'hôpital a été jugée satisfaisante, malgré certaines contraintes liées à la disponibilité des médicaments.

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Le responsable du Fonds de garantie automobile a indiqué qu'une vingtaine de victimes d'accidents sont régulièrement concernées par le dispositif dans la zone.

Le phénomène des motos-taxis "Jakarta" demeure l'une des principales préoccupations, en raison de la fréquence et de la gravité des accidents qui leur sont associés.

Le défaut d'assurance de certains conducteurs constitue également une difficulté pour le mécanisme d'indemnisation.

En collaboration avec la fédération des assureurs et la direction des assurances, des opérations de contrôle et de sensibilisation sont envisagées afin d'encourager les usagers, notamment les conducteurs de deux-roues, à souscrire une assurance, a fait savoir M. Gueye.

Le Fonds de garantie automobile compte également renforcer la lutte contre les délits de fuite, qui compliquent l'indemnisation des victimes.

Par ailleurs, une convention doit être signée avec une pharmacie située à proximité de l'hôpital régional pour faciliter l'accès aux médicaments lorsque certains produits ne sont pas disponibles au niveau de la pharmacie interne à la structure hospitalière, a estimé Mamadou Gueye.

Cette initiative vise à améliorer la célérité de la prise en charge des victimes et à renforcer l'efficacité du dispositif d'assistance du Fonds de garantie automobile, a t-il expliqué.