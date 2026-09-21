Sénégal: La mairie de Dakar-Plateau dégage une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour la reconstruction de la mosquée El Hadj Omar Tall

21 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a remis, lundi, un chèque de 100 millions de francs CFA à Thierno Madani Tall, en guise contribution financière de sa municipalité à la reconstruction de la mosquée El Hadj Omar Tall située sur la corniche ouest de Dakar, a constaté l'APS.

"A travers cet acte, nous honorons une filiation historique et religieuse", a-t-il notamment déclaré, notant que cette contribution s'inscrit "dans le cadre des efforts visant à accompagner les travaux de reconstruction de cet édifice religieux historique, considéré comme un élément majeur du patrimoine religieux et architectural de Dakar".

"Il est de notre devoir de contribuer à l'éducation morale et spirituelle de notre communauté", a encore souligné Alioune Ndoye.

Il a présenté la mosquée comme "un symbole de la mémoire nationale et de l'identité religieuse du Sénégal", ajoutant que sa reconstruction participera à "l'embellissement de Dakar et à la sauvegarde d'un patrimoine auquel les populations restent fortement attachées".

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Le serviteur de la Hadara Omarienne de Dakar, Thierno Madani Tall s'est félicité de l'engagement et l'accompagnement du maire de Dakar Plateau, saluant son "professionnalisme, sa détermination et son attachement à la préservation de ce lieu de culte".

"Je souhaite retourner à la grande mosquée en 2027 afin que les ziars puissent reprendre. Une fois les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) terminés, nous voulons que le chantier soit livré", a-t-il dit.

Il a également formulé des prières pour que la mosquée continue de constituer un lieu de rassemblement et de spiritualité, contribuant à l'unité du Sénégal, à la paix et à la solidarité.

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