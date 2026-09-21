Sénégal: Mbour - 10 personnes déférées au parquet pour non-respect d'une décision administrative

Mbour — Le commissariat central de police de Mbour (ouest) a déclaré, lundi, avoir déféré au parquet 10 personnes ayant organisé des manifestations culturelles sans les autorisations administratives préalables.

Les prévenus font partie d'associations culturelles chargées d'organiser des manifestations liées à la circoncision mandingue.

Ils ont été arrêtés lors d'une opération menée par le Groupement mobile d'intervention (GMI) et la Brigade d'intervention polyvalente (BIP).

L'opération visait les organisateurs des festivals de "kankourang" ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 28 août dernier, qui encadre les manifestations culturelles de la communauté mandingue de Mbour.

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Selon la même source, le commissariat central de police de Mbour avait convié les responsables des associations concernées par l'organisation de ces manifestations à une réunion d'information, pour les informer de l'arrêté préfectoral en question.

D'après elle, malgré cela, des associations ont pris part à ces activités culturelles sans se prémunir de l'autorisation administrative exigée.

Les personnes arrêtées ont été conduites au commissariat central de Mbour, où elles ont été placées en garde à vue.

Selon la même source, les agents du GMI et de la BIP ont saisi, chez les personnes arrêtées, sept machettes, quatre tambours traditionnels et un sachet de chanvre indien.

Au terme de leur garde à vue, elles ont été déférées au parquet du tribunal de grande instance de Mbour pour non-respect d'une décision administrative, participation à une manifestation interdite, trouble à l'ordre public et détention d'une arme blanche.

Seules huit associations culturelles ont été autorisées à organiser des festivals de "kankourang", des manifestations auxquelles prennent part des milliers de jeunes de la ville de Mbour.