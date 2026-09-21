Angola: L'UNESCO reconnaît le rôle du pays dans la promotion de la paix en Afrique

Luanda — La Sous-Directrice générale de l'UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures, Lídia Artur Brito, a reconnu ce lundi à Luanda le rôle de l'Angola dans la promotion de la culture de la paix et la prévention des conflits en Afrique.

Le message enregistré de la responsable a été diffusé lors de la conférence de presse de présentation de la 4e édition de la Biennale de Luanda, qui s'est tenue au Centre de presse Aníbal de Melo (CIAM) sous la direction du secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, porte-parole de l'événement.

Dans son message, Lídia Artur Brito a souligné qu'en accueillant la 4e édition de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence -, l'Angola réaffirme son engagement à contribuer à la paix dans le monde en s'appuyant sur ses expériences politiques.

La Sous-Directrice générale de l'UNESCO a également plaidé pour la valorisation de l'histoire africaine en tant que source de connaissances pour bâtir un avenir partagé, pacifique, progressiste et centré sur les citoyens.

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Lídia Artur Brito a jugé particulièrement pertinent le thème de cette 4e Biennale de Luanda, consacré à l'eau, étant donné que les grands systèmes hydriques transfrontaliers d'Afrique soutiennent les populations, l'agriculture, la santé, la production d'énergie et les écosystèmes.

Elle a indiqué que, face aux défis du changement climatique, de la croissance démographique et de la pression croissante sur les ressources naturelles, la gouvernance de l'eau exige des mécanismes de coopération dépassant les frontières nationales.

Par ailleurs, la responsable a réaffirmé l'engagement de l'UNESCO à oeuvrer aux côtés de l'Union africaine et du gouvernement angolais pour promouvoir la Biennale de Luanda.

La Biennale de Luanda a pour principaux objectifs de promouvoir la connaissance des différentes identités des peuples africains et la coexistence pacifique, ainsi que de préparer la nouvelle génération de jeunes Africains à agir comme des catalyseurs de la paix.

L'initiative vise également à valoriser la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain, à promouvoir la culture et l'éducation comme outils de résolution des conflits et à contribuer à l'édification de sociétés plus harmonieuses.

La première édition de la Biennale de Luanda s'est tenue du 18 au 22 septembre 2019 à Luanda ; elle était axée sur la célébration des valeurs, croyances, formes de spiritualité, savoirs et traditions africains qui favorisent le respect des droits de l'homme, la diversité culturelle, le rejet de la violence et le développement de sociétés démocratiques.

La deuxième édition s'est déroulée du 27 novembre au 2 décembre 2021, sous le thème retenu cette année-là par l'Union africaine : « Arts, culture et patrimoine : leviers pour bâtir l'Afrique que nous voulons », avec des activités organisées aussi bien en présentiel qu'en format numérique.

Quant à la troisième édition, elle a eu lieu du 22 au 24 novembre 2023 sur le thème « L'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme instruments du développement durable du continent » et a rassemblé environ 800 participants.

La quatrième édition s'inscrit dans la continuité de ce processus en plaçant la coopération autour de l'eau et des ressources hydriques au coeur du débat sur la paix, la prévention des conflits et le développement durable en Afrique.