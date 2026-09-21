Angola/Afrique du Sud: Coupe COSAFA - L'équipe angolaise des moins de 20 ans s'incline face à l'Afrique du Sud

21 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/LUZ

Luanda — L'équipe nationale de football des moins de 20 ans a manqué l'occasion de prendre la tête du groupe B de la Coupe COSAFA, qui se déroule au Mozambique, en s'inclinant 0-2 face à l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée.

À la mi-temps, les Angolais étaient déjà menés 0-2, suite aux buts inscrits par Lazola Maku à la 14e minute et Steven Mendes à la 41e minute.

Avec cette défaite, les « Palanquinhas » conservent la deuxième place avec trois points, tandis que les « Bafana Bafana » prennent la tête du groupe avec six points.

Le Lesotho et le Malawi occupent respectivement les troisième et quatrième places, sans avoir encore inscrit le moindre point.

L'Angola jouera de nouveau le 23 septembre, contre le Lesotho. Le même jour, l'Afrique du Sud affrontera le Malawi.

Lors de la dernière édition de la compétition, disputée en 2025, l'Angola avait terminé à la quatrième place.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.