Angola/Afrique du Sud: Coupe COSAFA - L'équipe angolaise des moins de 20 ans s'incline face à l'Afrique du Sud

Luanda — L'équipe nationale de football des moins de 20 ans a manqué l'occasion de prendre la tête du groupe B de la Coupe COSAFA, qui se déroule au Mozambique, en s'inclinant 0-2 face à l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée.

À la mi-temps, les Angolais étaient déjà menés 0-2, suite aux buts inscrits par Lazola Maku à la 14e minute et Steven Mendes à la 41e minute.

Avec cette défaite, les « Palanquinhas » conservent la deuxième place avec trois points, tandis que les « Bafana Bafana » prennent la tête du groupe avec six points.

Le Lesotho et le Malawi occupent respectivement les troisième et quatrième places, sans avoir encore inscrit le moindre point.

L'Angola jouera de nouveau le 23 septembre, contre le Lesotho. Le même jour, l'Afrique du Sud affrontera le Malawi.

Lors de la dernière édition de la compétition, disputée en 2025, l'Angola avait terminé à la quatrième place.