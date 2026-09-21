Namibie: Le pays salue la préservation de la paix en Angola

Lubango — Le ministre namibien de la Défense et des Anciens combattants, Frans Kapofi, a salué ce lundi, dans la province de Huíla, la préservation de la paix en Angola, la qualifiant de patrimoine d'une valeur inestimable et de fierté collective pour le peuple.

Lors d'une rencontre de courtoisie, faisant suite à une visite effectuée dimanche sur le chantier du Mémorial de Cassinga dans la municipalité de Jamba Mineira, le ministre namibien a souligné avoir parcouru l'intégralité du trajet vers le site sans avoir besoin de troupes ou de services de sécurité en chemin.

Il a mis en exergue le voyage en train effectué par les autorités locales et namibiennes le long d'anciens itinéraires, traversant les municipalités de Dongo et de Matala, une expérience vécue comme des retrouvailles avec le passé.

« Ce fut une bonne expérience. Cela nous rappelle que la paix est précieuse et que nous devons la préserver avec fierté », a-t-il insisté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministre, cette expérience a permis de mettre en évidence que la paix est un bien « extrêmement » précieux, dont la conquête exige des sacrifices et dont le maintien doit être assumé par tous, avec une profonde fierté et un sens des responsabilités.

Il a souligné que, depuis son arrivée à Huíla, la délégation namibienne se sent « comme chez elle », considérant l'Angola comme une seconde patrie.

De son côté, le ministre angolais de la Défense nationale et des Anciens combattants, Lúcio Amaral, a fait savoir que la délégation de la République de Namibie collabore avec celle de l'Angola sur ce dossier ; outre la visite du Mémorial de Cassinga, les deux parties tiendront une réunion de haut niveau mardi.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Huíla, Nuno Mahapi, a souligné que la province possède une culture et un potentiel de croissance touristique ; c'est pourquoi les liens avec la Namibie demeurent privilégiés, compte tenu de la proximité géographique.

Outre la visite du chantier du Mémorial de Cassinga, les délégations se sont rendues au cimetière de Luyovo, dédié à la mémoire des combattants tombés durant la guerre de libération de Namibie, pour leur rendre hommage.

La délégation a également visité le complexe scolaire n° 32 de Luyovo, baptisé « Peter Eneas Nanyemba », une infrastructure construite par la Namibie et remise au gouvernement angolais en août 2009.