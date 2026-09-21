Angola: Le Président angolais mène un agenda diplomatique chargé à New York

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a tenu ce lundi à New York des réunions avec des responsables européens, des Nations Unies et de l'Université de Columbia, abordant avec eux des questions liées au développement de l'Angola et à la coopération internationale.

Ces rencontres ont eu lieu en marge de la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule du 22 au 28 de ce mois.

Lors de l'entretien avec le Président du Conseil européen, António Costa, il a été question de l'approfondissement du partenariat entre l'Angola et l'Union européenne, en mettant l'accent sur l'investissement, la diversification économique, la connectivité, le Corridor de Lobito et l'initiative « Global Gateway ».

João Lourenço a également reçu le directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia, Jeffrey Sachs.

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Cette audience a permis un échange de vues sur les priorités de développement de l'Angola et de l'Afrique, entre autres sujets.

Le Président de la République d'Angola a aussi reçu le président de la Fondation Rob Walton, Rob Walton.

Au cours de cette rencontre, les progrès réalisés ont été évalués et des questions clés liées à la mise en oeuvre et à la mobilisation de fonds ont été identifiées.

Poursuivant son programme d'entretiens, João Lourenço a reçu le directeur exécutif de l'organisation « The Halo Trust », James Owan.

Cette brève rencontre a principalement permis de remettre au chef de l'État un présent en reconnaissance de l'engagement constant du gouvernement angolais et du partenariat de longue date avec l'organisation.

Le président de la République a reçu en audience la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anacláudia Rossbach.

L'entretien a porté sur le renforcement du partenariat avec l'Angola, en mettant l'accent sur l'urbanisation durable, le Nouvel agenda urbain et les progrès réalisés en vue de l'établissement d'une présence institutionnelle d'ONU-Habitat dans le pays.

João Lourenço a également reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Haut-Représentant pour l'Alliance des civilisations et envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre l'islamophobie, Miguel Ángel Moratinos.

Cet entretien en tête-à-tête a permis de poursuivre le dialogue amorcé lors du récent forum organisé à Luanda, en soulignant notamment les initiatives visant à promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux ainsi qu'à prévenir l'extrémisme.

Miguel Ángel Moratinos était la deuxième personnalité reçue par le Chef de l'État dans le cadre des réunions prévues ce lundi à New York.

Le Président de la République prononcera un discours mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU et poursuivra son intense programme diplomatique bilatéral.