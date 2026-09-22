Congo-Kinshasa: Incidents sur la marche de la C64 - Le ministre de la Justice ordonne une enquête judiciaire

Le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les violences et incidents survenus lors de récentes manifestations organisées par l'opposition à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué publié lundi 21 septembre 2026.

« Le ministre a donné injonction au Procureur général près la Cour de cassation de faire procéder à cette enquête, afin d'établir la matérialité des faits, leurs circonstances et, le cas échéant, les responsabilités pénales », indique le communiqué de la cellule de communication du ministre de la Justice.

« L'enquête porte notamment sur les actes de violence, les blessures, les destructions, les allégations de décès et les interpellations. Le ministère rappelle que les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence et des droits de la défense », précise le document.

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La marche de la coalition de l'opposition C64 contre tout projet de changement de la Constitution s'est déroulée mardi 15 septembre dans un contexte marqué par un important dispositif sécuritaire à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. Des faits de violences ont été rapportés dans certaines villes du pays.