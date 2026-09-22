Afrique du Nord: Tunisie-Libye - Les dossiers en suspens au menu des discussions à New York

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et le ministre libyen chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Salem al-Baour, ont souligné lundi à New York l'importance d'une coordination étroite pour régler plusieurs dossiers en suspens entre les deux pays, notamment les dettes dues aux établissements de santé tunisiens.

Lors d'un entretien en marge de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, notamment la Haute Commission mixte tuniso-libyenne, afin de renforcer la coopération et de traiter les dossiers prioritaires, selon un communiqué.

Ils ont également appelé à lever les difficultés entravant la circulation des marchandises et des personnes aux postes-frontières entre les deux pays et à rechercher des solutions facilitant les échanges commerciaux et les déplacements.

Les deux responsables ont par ailleurs évoqué les moyens de développer davantage la coopération bilatérale et de renforcer la concertation sur les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la situation en Libye, Nafti a réaffirmé la position constante de Tunis en faveur de l'unité de la Libye, estimant que la sécurité et la stabilité du pays doivent passer par une solution « intet-libyenne ». La partie libyenne a salué cette position.