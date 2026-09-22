Congo-Kinshasa: La VSV demande une enquête indépendante après la mort d'un manifestant de la C64 à Kinshasa

22 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'organisation de défense des droits de l'homme La Voix des sans voix (VSV) demande l'ouverture d'une enquête indépendante après les violences survenues en marge des manifestations de la coalition C64, le 15 septembre à Kinshasa.

Dans un communiqué publié lundi 21 septembre, l'organisation condamne également les violences rapportées lors de ces manifestations et dénonce également des restrictions aux manifestations dans plusieurs provinces du pays.

La VSV revient notamment sur une attaque menée, selon elle, par des individus armés de machettes dans la commune de Limete. Elle fait état d'un mort et de plusieurs blessés.

Une enquête judiciaire demandée

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La VSV demande aux autorités congolaises l'ouverture d'investigations judiciaires impartiales afin d'établir les responsabilités dans les violences et les agressions rapportées contre des militants de l'opposition.

Son directeur exécutif, Rostin Manketa, appelle également les autorités à condamner publiquement les violences.

« On ne peut pas prétendre servir un régime et être loyal à son chef tout en lui créant malignement, consciemment ou inconsciemment des situations où le chef serait mal vu en matière de respect des droits humains et des principes démocratiques. Pour la VSV, les autorités congolaises doivent prévenir ce qui s'est passé le 15 septembre 2026 et avant en condamnant publiquement et solennellement les actes de violence qui ont émaillé la manifestation. » a résumé Rostin Manketa.

L'organisation appelle par ailleurs les dirigeants de la C64 et leurs sympathisants à privilégier les actions pacifiques afin d'éviter une escalade des tensions politiques.

La VSV invite également les acteurs politiques et de la société civile à rejeter les violences et à oeuvrer au respect des libertés fondamentales et de l'État de droit.

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