Afrique: Les concepteurs d'Equal Earth s'engagent aux côtés du Togo et de l'Union africaine

communiqué de presse

À l'initiative du ministre togolais des Affaires étrangères, Professeur Robert Dussey, les cartographes Tom Patterson, Bernhard Jenny et Bojan Šavrič, concepteurs de la projection Equal Earth, ont accepté d'apporter leur expertise scientifique et technique à la mise en oeuvre de la résolution A/RES/80/307, « Corriger la carte », adoptée le 4 septembre 2026 par l'Assemblée générale de l'ONU. Leur contribution portera notamment sur la production de cartes de référence, l'accompagnement des États et institutions ainsi que l'élaboration de ressources pédagogiques pour les systèmes éducatifs africains.

Diplomatie togolaise

Les concepteurs de la projection Equal Earth s'engagent aux côtés du Togo et de l'Union Africaine pour la mise en oeuvre de la résolution « Corriger la carte »

Communiqué de presse

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Les trois cartographes à l'origine de la projection Equal Earth, Tom Patterson, Bernhard Jenny et Bojan Šavrič, ont accepté d'apporter leur concours scientifique et technique à la mise en oeuvre de la résolution A/RES/80/307, « Corriger la carte », adoptée le 4 septembre 2026 par l'Assemblée générale des Nations Unies avec 164 voix. Cet engagement a été annoncé lors d'une rencontre virtuelle tenue le dimanche 20 septembre 2026, à l'initiative de Son Excellence Professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, qui a porté cette résolution devant l'Assemblée générale au nom de l'Union africaine.

Les domaines de coopération de la phase de mise en oeuvre

Le ministre a d'abord tenu à exprimer aux trois concepteurs la reconnaissance du Togo et de l'Afrique pour un travail scientifique conçu en 2018 sans visée politique, et devenu, depuis, la référence cartographique d'une démarche continentale. Les échanges ont porté sur les domaines de coopération que la phase de mise en oeuvre appelle :

L'appui scientifique et technique aux États et aux institutions qui adopteront des projections à surfaces égales.

L'élaboration de cartes de référence libres d'utilisation.

La préparation de ressources pédagogiques destinées aux systèmes éducatifs africains.

« Une carte juste ne change pas la géographie : elle change notre regard sur le monde. La justice cognitive commence par là, par la manière dont les enfants apprennent à situer leur continent. Les trois scientifiques qui ont conçu Equal Earth ont donné à l'Afrique un instrument que nous entendons désormais mettre au service de nos écoles. ». Professeur Robert Dussey

Vers un groupe consultatif scientifique

Les participants ont convenu de poursuivre ces échanges dans un cadre structuré. Le Togo présentera dans les prochaines semaines une note conceptuelle proposant la constitution d'un groupe consultatif scientifique pour la mise en oeuvre de la résolution, au sein duquel les trois concepteurs ont été invités à siéger à titre personnel.

La projection Equal Earth, socle scientifique de la résolution

Conçue dans le cadre de la recherche d'une carte du monde respectant les superficies réelles des continents sans en déformer les contours, la projection Equal Earth a été publiée en août 2018 dans l'International Journal of Geographical Information Science. Employée dès sa parution par le Goddard Institute for Space Studies de la NASA et intégrée aux logiciels d'Esri, elle a été retenue par l'Union africaine comme référence cartographique institutionnelle par la décision Assembly/AU/Dec.959 (XXXIX). Elle constitue le socle scientifique de la résolution « Corriger la carte », qui encourage gouvernements, écoles, organisations internationales, médias et entreprises technologiques à recourir aux projections à surfaces égales lorsque la taille relative des territoires est en jeu.