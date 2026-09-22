Sénégal: Nouvelles défections de l'Alliance pour la République en faveur du parti présidentiel Kiiraay

22 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Le parti de l'ex-président sénégalais Macky Sall est touché par une série de défections. Ces dernières semaines, plusieurs maires et élus locaux ont choisi de rejoindre les rangs de Kiiraay, la nouvelle mouvance présidentielle, lancée fin juillet par Bassirou Diomaye Faye pour structurer sa majorité.

Derniers départs en date, le week-end dernier : sept maires du département de Fatick dans le centre du pays, bastion historique et terre natale de l'ex-président Macky Sall, ont choisi de venir grossir les rangs de Kiiraay, le nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye lancé fin juillet.

Juste avant eux, c'est Abdoulaye Seydou Sow, le maire de Kaffrine dans le centre, vice-président de la fédération sénégalaise de football (FSF), et cadre du parti de Macky Sall, qui a choisi de claquer la porte de l'Alliance pour la République (APR) mi-septembre pour lancer son propre mouvement politique, le « Pacte républicain ».

« L'adhésion étant libre, les départs le sont aussi », relativise l'avocat Oumar Youm. Ce pilier de l'APR et ex-ministre sous Macky Sall reconnait que ces derniers mois, sur les quelque 400 et quelques maires que comptait l'APR, plus de la moitié ont rejoint la mouvance présidentielle Kiiraay.

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Une érosion certaine qui avait valu à l'Alliance pour la République un communiqué salé fin juillet dénonçant « le débauchage des élus locaux (maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux et présidents de Conseil départemental) orchestré à travers la mise en place du parti présidentiel ».

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