Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 septembre 2026

revue de presse

ONU – La 81e Assemblée générale s’ouvre sous le signe de la reconquête de la confiance

La Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations unies débute ce mardi 22 septembre 2026 à New York aux États-Unis. Près de 130 chefs d’État et de gouvernement sont attendus pour débattre des principaux enjeux internationaux, sur fond de conflits, de crises climatiques et de défis liés à l’intelligence artificielle.

Placée sous le thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies au service de tous », cette session est présidée par le diplomate bangladais Khalilur Rahman, élu le 2 juin 2026. Ministre des Affaires étrangères du Bangladesh et fort de plus de trente années d’expérience au sein du système onusien, il entend placer son mandat sous le signe du rétablissement de la confiance et du renforcement du consensus entre États. [Source Libre Info]

TotalEnergies en Namibie : Du carburant à l’offshore, une présence qui change d’échelle

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En remportant l’approvisionnement national en carburants quelques jours après avoir pris les commandes du gisement offshore Mopane, TotalEnergies renforce sa position en Namibie. Le groupe français intervient désormais à presque tous les niveaux du futur paysage pétrolier du pays, de l’importation à l’exploration, en passant par la distribution.

TotalEnergies fournira l’ensemble des besoins namibiens en essence et en diesel pendant trois mois, de novembre 2026 à janvier 2027. Le contrat, attribué à l’issue d’un appel d’offres, porte sur environ 345,3 millions de litres de carburant : 246,9 millions de litres de diesel et 98,4 millions de litres d’essence. Les livraisons seront assurées par TOTSA, la branche de négoce du groupe. Total est présent en Namibie depuis 1964. [Source Afrik.com]

Guinée : le passeport de l’opposant Cellou Dalein Diallo révoqué, selon son parti

Le principal opposant guinéen en exil Cellou Dalein Diallo n’a pas pu se rendre lundi à New York pour participer à des réunions en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, son passeport ayant été révoqué par les autorités guinéennes, selon son parti.

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), formation dissoute par les autorités en mars, affirme que Cellou Dalein Diallo avait obtenu sa carte d’embarquement pour un vol à destination de New York. Mais la compagnie aérienne l’a informé que son passeport avait été « révoqué par les autorités émettrices », après transmission du document et de son visa aux autorités américaines, selon l’UFDG. L’ancien Premier ministre devait participer à des réunions de haut niveau organisées en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. [Source Africa Radio]

Ouverture du procès de l'affaire des «Boeings iraniens» immatriculés à Madagascar

À Madagascar, la justice se penche ce 22 septembre 2026 sur l'affaire des « Boeings iraniens » : cinq Boeings 777-200, censés rester sur la Grande Île, ont été retrouvés en Iran il y a un an, un pays sous sanctions internationales. L'enquête, qui a mobilisé jusqu'au FBI, doit faire comparaître ce mardi une trentaine de suspects, dont un proche de l'ancien président déchu, Andry Rajoelina.

Les cinq Boeing 777-200 sont retrouvés en juillet 2025 en Iran, avec une immatriculation provisoire délivrée par l'aviation civile malgache. Ces avions devaient pourtant rester à Madagascar, exploités par une entreprise locale.

D'après plusieurs médias locaux, ils sont passés par le Cambodge et l'Afghanistan, avant d'atterrir à Téhéran, où ils rejoignent la flotte de la compagnie iranienne Mahan Air, sous sanction américaine depuis 2018. [Source RFI]

Nigeria : Un fonds de 300 millions de dollars pour financer les énergies renouvelables

Le Nigeria a lancé la phase commerciale d’un fonds de 300 millions de dollars consacré aux énergies renouvelables décentralisées. Porté par la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) avec plusieurs partenaires internationaux, ce mécanisme doit mobiliser des capitaux publics et privés afin de financer notamment des mini-réseaux et des installations solaires autonomes. La Banque mondiale apporte une première contribution de 25 millions de dollars.

Le Nigeria engage le déploiement financier de son Distributed Renewable Energy Fund (DRE Fund), après une phase consacrée à sa structuration. Doté d’un objectif de 300 millions de dollars, le fonds vise à faciliter le financement de projets capables d’alimenter en électricité des ménages et des entreprises insuffisamment desservis par les infrastructures conventionnelles. Le dispositif réunit la NSIA, le fonds panafricain Africa50 et Sustainable Energy for All (SEforALL). Il doit soutenir des solutions de production décentralisée, notamment les mini-réseaux électriques et les systèmes solaires autonomes. [Source LSI Africa]

Génocide de 1994 : Le Royaume-Uni inculpe pour la première fois un Rwandais

Une première historique au Royaume-Uni. Dr Vincent Brown, anciennement connu sous le nom de Vincent Bajinya, est devenu le premier homme à être inculpé au Royaume-Uni pour des faits liés au génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994.

Âgé de 65 ans, le médecin rwandais, originaire de Kigali et aujourd’hui domicilié à Islington, dans le nord de Londres, a été arrêté et inculpé lundi 21 septembre. Il doit comparaître ce mardi devant le Westminster Magistrates’ Court.

Le Crown Prosecution Service (CPS) britannique lui reproche un chef de participation accessoire au génocide et six chefs de participation accessoire à des meurtres constitutifs de crimes contre l’humanité, pour des faits présumés commis à Kigali en avril 1994. [Source TRT Afrika]

Le Bénin remet 250 000 barils de brut sur le marché en octobre

Le Bénin remettra 250 000 barils de pétrole brut sur le marché international en octobre 2026. La cargaison, produite par Akrake Petroleum Benin sur le champ offshore de Sèmè, sera la première commercialisée par le pays depuis plus de deux décennies.

La production atteint actuellement environ 3 000 barils par jour, contre une prévision initiale comprise entre 5 000 et 6 000 barils. Le pétrole est extrait du bloc 1, situé au large du sud-est du Bénin.

L’exploitation a démarré en mars grâce au second puits foré sur le gisement. Le premier forage n’avait pas atteint la cible recherchée, ralentissant la montée en puissance du projet et limitant les volumes disponibles durant les premiers mois. [Source Beninwebtv]

Congo-Kinshasa : Incidents sur la marche de la C64 - Le ministre de la Justice ordonne une enquête judiciaire

Le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les violences et incidents survenus lors de récentes manifestations organisées par l'opposition à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué publié lundi 21 septembre 2026.

« Le ministre a donné injonction au Procureur général près la Cour de cassation de faire procéder à cette enquête, afin d'établir la matérialité des faits, leurs circonstances et, le cas échéant, les responsabilités pénales », indique le communiqué de la cellule de communication du ministre de la Justice. [Source Radio Okapi]

Infrastructures : Le Maroc et la Mauritanie s’accordent sur la réhabilitation de l’axe Nouakchott-Nouadhibou

Destiné à connecter les réseaux routiers des deux pays, ce projet vise à fluidifier la circulation des transporteurs et des acteurs économiques, tout en dynamisant les échanges commerciaux et les investissements entre le Maroc et la Mauritanie.

Cette convention-cadre porte sur le projet d’aménagement et d’élargissement de la route reliant Nouakchott à Nouadhibou, jusqu’au point kilométrique 55, assurant ainsi la liaison entre les réseaux routiers des deux pays.

La convention prévoit la création en Mauritanie d’un bureau d’études conjoint chargé de superviser les travaux, une initiative qui s’inscrit dans la concrétisation des directives du Roi Mohammed VI, et du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tout en intégrant la préservation de l’infrastructure face aux changements climatiques. [Source Le 360 Afrique]

Mali : Goïta table sur une croissance de 6,3 % en 2026

Le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, prévoit une accélération de la croissance économique à 6,3 % en 2026, contre 5,6 % en 2025, une projection supérieure à celles récemment publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement (BAD), qui tablent respectivement sur 5,5 % et 6 %.

L’économie malienne devrait enregistrer une croissance réelle de 6,3 % en 2026, après 5,6 % en 2025, selon les chiffres avancés par le président de la Transition, Assimi Goïta, dans son adresse à la Nation à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du pays.

Cette prévision présidentielle intervient alors que les dernières projections du FMI situent la croissance malienne à 5,5 % en 2026. La BAD, dans son rapport pays publié le 15 septembre, table pour sa part sur une progression de 6 %. [Source Apanews]