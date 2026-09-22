Cameroun: E-lext officiellement présentée à Yaoundé avec un ouvrage consacré aux industries extractives

La Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts du Cameroun, à Yaoundé, a accueilli vendredi une double cérémonie consacrée à la présentation de la maison d'édition Lextractiv International Editions (E-LEXT) et à la sortie officielle de son ouvrage consacré aux industries extractives et aux droits des populations riveraines.

Devant un parterre de personnalités, de professionnels, d'universitaires et d'acteurs intéressés par les questions liées aux ressources naturelles, cette rencontre a permis de mettre en lumière la vision et les ambitions de cette nouvelle plateforme éditoriale.

Placée sous le signe de la connaissance et de la décision, E-LEXT se présente comme une maison d'édition spécialisée dans les domaines des industries extractives, des minerais critiques, de la transition énergétique et du nucléaire civil. La structure entend produire et diffuser des contenus destinés aussi bien au monde scientifique qu'aux professionnels et aux décideurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a également été marquée par la présentation du livre « Industries extractives et droits des populations riveraines : Vade Mecum », placé sous la direction de Lamine Himbé et Isabella Borissova, avec une préface du professeur Fuh Calistus Gentry, écrit par 32 auteurs du Cameroun et à l'international ; le livre coûte 25000 CFA. L'ouvrage s'inscrit dans la démarche de la maison d'édition visant à mettre à la disposition du public des ressources spécialisées sur les enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles.

À travers cette publication, E-LEXT entend contribuer à la réflexion sur les relations entre les industries extractives et les communautés vivant dans les zones concernées par les activités d'exploitation. Le livre vient ainsi enrichir une offre éditoriale orientée vers les problématiques économiques, juridiques, sociales et environnementales liées aux ressources naturelles.

La maison d'édition compte notamment parmi ses axes de travail la publication scientifique, la production documentaire et l'édition d'ouvrages spécialisés. Elle développe également des collections consacrées aux ressources naturelles, au développement, au patrimoine et à la créativité.

La présentation d'E-LEXT situé au quartier Bastos à Yaoundé au Cameroun intervient dans un contexte où les questions relatives aux minerais critiques, à la transition énergétique et à la gouvernance des ressources naturelles occupent une place croissante dans les débats publics et scientifiques.

Avec cette double cérémonie, Lextractiv International Editions entend ainsi poser les bases de son implantation dans le paysage éditorial camerounais et africain, en mettant l'accent sur la production de connaissances spécialisées et leur mise à la disposition des différents acteurs.

La rencontre de Yaoundé aura finalement constitué un moment de présentation, mais aussi d'échanges autour d'un ouvrage et d'un projet éditorial qui ambitionnent de rapprocher le monde de la recherche, les professionnels des industries extractives et les décideurs.