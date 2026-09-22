Tunisie: Ouverture du 26e Festival arabe de la radio et de la télévision à l'amphithéâtre romain de Carthage

TUNIS — La cérémonie d'ouverture de la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, placée sous le thème « Le pouls de l'image, l'écho du futur », s'est déroulée lundi soir à l'amphithéâtre romain de Carthage.

Programmée sur quatre jours, du 21 au 24 septembre, cette édition est organisée par l'Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU), en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, la Télévision tunisienne et la Radio tunisienne. Elle répartit ses activités entre Tunis et Hammamet, où se tient le volet professionnel.

Animée par la Tunisienne Farah Ben Rejeb et l'Égyptienne Yasmine Taha Zaki, la soirée inaugurale a été l'occasion de rendre hommage à douze personnalités artistiques et médiatiques issues de neuf pays arabes. Les trophées leur ont été remis par le président de l'Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU), Mohamed bin Fahd Al-Harthi, et le directeur général de l'ASBU, Abdelrahim Suleiman.

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Les personnalités honorées sont : Latifa Al-Qasmi (Tunisie), Wafaa Amer, Bushra et Mohamed Tharwat (Égypte), Bassem Moughnieh (Liban), Abeer Shams Al-Deen et Mohamed Khawandi (Syrie), Samira Al-Wahibi (Sultanat d'Oman), Alaa Hussein (Irak), Mohamed Al-Mansour (Koweït), Mohamed Salem Ould Dindou (Mauritanie) et Houssam El Dine Ahmed (Comores).

Le volet artistique de la soirée a été marqué, pour la première fois dans l'histoire du festival, par un concert réunissant deux figures de la pop arabe : la chanteuse irakienne Rahma Riad et le chanteur syrien Nassif Zeytoun, qui se sont succédé sur scène. Dans le cadre de leur performance, les deux artistes ont interprété en duo leur succès « Ma Fi Leil », une chanson qui les a réunis en 2024.

S'exprimant sur sa participation à la soirée, Rahma Riad a déclaré que se produire sur la scène de Carthage constitue « le rêve de tout artiste ».

Nassif Zeytoun a notamment interprété « Asl Ezzine fel Aïnine, wel Aïnine fes-Samra », chanson du chanteur et compositeur tunisien disparu Mohamed Jamoussi. Il a également interprété « Ya Sidi Ensa », son duo avec l'artiste tunisien Mortadha Ftiti.

Le spectacle d'ouverture était accessible gratuitement sur invitation. La cérémonie, retransmise en direct par la Télévision tunisienne, s'est déroulée devant des gradins bien remplis.

Outre les dirigeants de l'ASBU, la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, du président-directeur général de la Télévision tunisienne, Chokri Ben Nessir, de la présidente-directrice générale de la Radio tunisienne, Henda Ben Alaya El Ghribi, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques accréditées en Tunisie.

Les compétitions de cette 26e édition s'articulent autour de trois axes : la télévision, la radio et les nouveaux médias. Les compétitions télévisuelle et radiophonique comprennent chacune une compétition principale destinée aux organismes publics membres de l'Union et une compétition parallèle ouverte aux chaînes privées, aux agences de presse et aux producteurs indépendants. La compétition des nouveaux médias est réservée aux contenus numériques des organismes membres de l'ASBU.

Le festival se poursuit à partir de mardi 22 septembre à Yasmine Hammamet avec l'inauguration de l'exposition technologique de l'ASBU, qui s'étend sur une superficie de 2.500 m² avec 85 exposants et 110 stands, ainsi que le lancement du marché des productions.

Plusieurs tables rondes sont également prévues autour de thèmes liés notamment au podcast, à l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel, au journalisme touristique et à la relation entre le public et la création de contenu.

La cérémonie de clôture, prévue jeudi 24 septembre au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture, sera marquée par l'annonce du palmarès de la compétition officielle et la remise des prix.

Après avoir déjà marqué la clôture de la précédente édition du festival, le compositeur tunisien Karim Thlibi revient cette année avec une nouvelle oeuvre intitulée « Voyage vers toi et chante » (Safar Ilayka Wa Ghanni). Ce spectacle musical de clôture sera dirigé par le maestro Rassem Dammak, avec la participation de plusieurs artistes arabes.