Tunisie: Hand - Championnat national (3e journée) - Un round d'observation qui se prolonge

Tel que prévu, le championnat ne sera réellement lancé que lorsqu'on atteindra les journées clés. Celles qui opposeront les favoris entre eux, ou attendre une éventuelle surprise. La 3e journée du Championnat Elite Hommes n'a donc rien amené de nouveau. L'USTémimienne n'a pas résisté longtemps aux assauts d'un Club Africain survolté. Le score a évolué régulièrement en faveur des Clubistes qui paraissent avoir eu des instructions en vue de ne rien laisser passer et faire impression pour soigner leur goal-average final.

L'Etoile Sportive du Sahel a, pour sa part, mis du temps pour prendre la mesure d'un Menzah Sports plein de ressources et qui évolue au niveau de son jeu collectif. L'expérience a en fin de compte prévalu. L'Espérance Sportive de Tunis rencontrait El Makarem de Mahdia. Un club qui reste dangereux et plein de ressources. La force de l'effectif et les moyens de rechange ont, en fin de compte, prévalu.

L'Espérance demeure un poids lourd qu'il n'est pas facile de prendre en défaut. Le tête-à-tête AS Hammamet-CS Sakiet Ezzit a tenu en haleine les personnes présentes, en raison des forces en présence qui semblaient équilibrées. La victoire a mis du temps pour se dessiner en faveur du CSSakit Ezzit et aurait pu sourire à son adversaire. L'EBS Béni Khiar a mis du temps pour décramponner l'AS Téboulba, tandis que le SC Moknine a tenu en respect le CHB Jemmel.

Résultats

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US Témimienne-Club Africain 29-44

El Menzah-ES Sahel Sport 28-32

AS Hammamet-CS Sakiet Ezzit 26-27

CHB Jemmel-SC Moknine 26-27

AS Téboulba-EBS Béni Khiar 24-26

EM Mahdia-ES Tunis 23-28

Classement

Pts J