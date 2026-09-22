Tunisie: Ezzouhour, Ezzahrouni, Mellassine... Vaste campagne sécuritaire à Séjoumi

La zone de sécurité nationale du Séjoumi a mené une vaste campagne sécuritaire dans plusieurs quartiers populaires de la région, notamment Ezzouhour, Ezzahrouni, Mellassine et Cité Hilal, ciblant notamment les lieux présumés de trafic de stupéfiants ainsi que les personnes recherchées.

Cette opération a permis l'arrestation de sept personnes et la saisie de différentes quantités de substances stupéfiantes, dont de la cocaïne, de la pâte de cannabis et des comprimés psychotropes de type Lyrica. Les agents ont également saisi des sommes d'argent ainsi que des armes blanches.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des campagnes sécuritaires menées pour lutter contre les différentes formes de criminalité et traquer les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, avec pour objectif de renforcer la sécurité dans les quartiers concernés.

L'opération a été favorablement accueillie par plusieurs habitants de la région, qui appellent à la poursuite et à l'intensification des interventions sécuritaires contre les activités criminelles susceptibles de porter atteinte à la sécurité des citoyens, rapporte Mosaïque FM.