Tunisie: Irak - Echanges sur la création d'un groupe d'amitié parlementaire

L'ambassadeur de Tunisie en Irak, Chokri Latif, s'est entretenu lundi à Bagdad avec la députée irakienne du Mouvement Hikma, Ahlam al-Husseini, des moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays.

La rencontre a notamment porté sur un programme d'échanges de visites entre membres des parlements tunisien et irakien ainsi que sur la création d'un groupe d'amitié parlementaire tuniso-irakien, selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie à Bagdad publié lundi.

Dans nos archives Les discussions ont également permis d'examiner les moyens de consolider les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays, à la lumière des relations historiques et culturelles qui unissent la Tunisie et l'Irak.

Ahlam al-Husseini était accompagnée du chef du bureau des relations extérieures du Mouvement Hikma, Haider Ibrahim Tabla.