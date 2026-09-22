Tunisie: Alerte SONEDE - Coupure d'eau potable dans ces régions demain

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé une perturbation et une interruption de l'approvisionnement en eau potable, mardi 22 septembre 2026, à partir de 8h, dans les zones de Radès Melliane et du quartier Taïeb Mhiri, relevant de la délégation de Radès, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Dans un communiqué publié lundi soir, la SONEDE a indiqué que cette perturbation fait suite à une panne soudaine survenue au niveau d'une conduite de distribution d'un diamètre de 400 mm à Radès Plage.

La société a précisé que ses équipes interviendront pour effectuer les travaux nécessaires à la réparation de cette panne.

La reprise progressive de l'approvisionnement en eau potable est prévue à partir de 14h mardi, à l'issue des travaux de réparation, lesquels se poursuivront sans interruption 24 heures sur 24, selon la même source.

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