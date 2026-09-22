Tunisie: Égypte - Nafti et Abdelatty misent sur le renforcement des échanges et des investissements

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu une rencontre, le 21 septembre 2026 à New York, avec Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Égyptiens à l'Etranger de la République Arabe d'Égypte, en marge de leur participation aux travaux de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette rencontre a été l'occasion de se féliciter du niveau des relations fraternelles, historiques, étroites et privilégiées qui unissent la République Tunisienne et la République Arabe d'Égypte.

Elle a aussi permis de réaffirmer la volonté sincère et constante des dirigeants des deux pays frères de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines économique, de l'investissement et culturel, et de l'élargir à de nouveaux horizons, au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères, tout en oeuvrant à l'accroissement du volume des échanges commerciaux.

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Les deux Ministres ont, par ailleurs, souligné la nécessité d'intensifier la concertation et la coordination sur les questions d'intérêt commun dans la région arabe, dans la région du Sahel et du Sahara ainsi qu'en Afrique, outre les questions liées à l'avenir de l'Organisation des Nations Unies.