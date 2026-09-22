Tunisie: Grève des transporteurs de carburants - L'UGTT maintient la pression

Le secrétaire général de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques Slim Sehimi a souligné, lundi, que les ministères des finances et de l'industrie, des mines et de l'énergie ont fourni les fonds nécessaires à la couverture des cotisations sociales des transporteurs de carburants et des produits dangereux, à travers l'augmentation de la marge bénéficiaire des sociétés de transport de carburants, en vertu d'un accord signé, jeudi 17 septembre 2026, avec les sociétés de pétrole.

Il a précisé, dans une déclaration à la TAP que l'augmentation de la marge bénéficiaire des sociétés de distribution de carburants a pour but de garantir la couverture sociale des transporteurs et d'aboutir à une solution qui permettrait d'annuler la grève prévue, les 23 et 24 septembre courant, dans le secteur de transport des carburants, et la mise en oeuvre de l'accord du 2 mai 2019.

Il a ajouté que l'accord du 2 mai 2019, qui prévoit des primes spécifiques et garantit les droits financiers et sociaux des transporteurs de carburant, outre l'activation des mécanismes d'ajustement des marges bénéficiaires et des augmentations convenues pour permettre aux sociétés de payer les dus des transporteurs, pourrait faire l'objet de nouvelles négociations sur certaines clauses entre les deux parties.

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"Malgré son ouverture au dialogue et à la négociation, la fédération demeure attachée à la grève, surtout qu'aucune séance de conciliation n'a eu lieu à ce jour" a-t-il ajouté.

Il a fait porter la responsabilité de la situation actuelle au ministère des affaires sociales qui, selon ses propos, n'a pas convoqué de séance de conciliation entre les employeurs et la fédération, conformément à l'article 378 du code du travail.

Sehimi a indiqué que la fédération n'a d'autre choix que d'agir par le biais de la grève, qui a été annoncée depuis le 27 août 2026.