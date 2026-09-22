Tunisie: BH Leasing - Le bénéfice net bondit de 62% au premier semestre 2026

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les états financiers de la société BH Leasing, couvrant la période allant du 1er Janvier au 30 juin 2026, font apparaître un total bilan net de 346 509 mille dinars. Pour ce qui est du bénéfice net, il a atteint 1 142 mille dinars, en accroissement de près de 62%, en comparaison avec la même période de 2025 (705 mille dinars), d'après les indicateurs d'activité de BH Leasing, publiés lundi, sur le site de la Bourse de Tunis.

S'agissant des produits nets de leasing de la compagnie, ils se sont établis à près de 10,2 millions de dinars (MD), au 30 juin 2026 contre 8,3 MD, une année auparavant, soit une augmentation de 22,76%.

Cette évolution résulte principalement, de l'augmentation des intérêts et produits assimilés de leasing passant de 20 MD, durant le premier semestre 2025, à 22,8 MD, à fin juin 2026 et de la hausse des produits des placements à 667,7 mille dinars, contre 270,5 mille dinars, durant la même période de l'année dernière.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.