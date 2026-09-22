Tunisie: BH Leasing - Le bénéfice net bondit de 62% au premier semestre 2026

Les états financiers de la société BH Leasing, couvrant la période allant du 1er Janvier au 30 juin 2026, font apparaître un total bilan net de 346 509 mille dinars. Pour ce qui est du bénéfice net, il a atteint 1 142 mille dinars, en accroissement de près de 62%, en comparaison avec la même période de 2025 (705 mille dinars), d'après les indicateurs d'activité de BH Leasing, publiés lundi, sur le site de la Bourse de Tunis.

S'agissant des produits nets de leasing de la compagnie, ils se sont établis à près de 10,2 millions de dinars (MD), au 30 juin 2026 contre 8,3 MD, une année auparavant, soit une augmentation de 22,76%.

Cette évolution résulte principalement, de l'augmentation des intérêts et produits assimilés de leasing passant de 20 MD, durant le premier semestre 2025, à 22,8 MD, à fin juin 2026 et de la hausse des produits des placements à 667,7 mille dinars, contre 270,5 mille dinars, durant la même période de l'année dernière.