Tunisie: Un ressortissant étranger arrêté avec 1 000 comprimés destinés au milieu universitaire à Bab Bhar

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La brigade de la police judiciaire de Bab Bhar a interpellé un ressortissant étranger, résidant en Tunisie depuis un an et demi, soupçonné de s'adonner à la distribution de stupéfiants en milieu universitaire.

Selon les éléments de l'enquête, le suspect aurait pris une chambre dans un hôtel de la région comme lieu de résidence et aurait utilisé cet endroit pour dissimuler son activité présumée.

L'opération a été menée sur la base d'informations précises et à l'issue d'un suivi de terrain effectué par les agents de la brigade de la police judiciaire de Bab Bhar. Les investigations ont permis de localiser le lieu de résidence du suspect.

Après l'obtention des autorisations judiciaires nécessaires auprès du parquet, les agents ont perquisitionné la chambre et interpellé l'intéressé. Un total de 1 000 comprimés stupéfiants, qui seraient destinés à la distribution et à la vente en milieu universitaire, ont également été saisis.

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Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête, afin de poursuivre les investigations et d'identifier d'éventuelles autres personnes susceptibles d'être impliquées dans ce réseau.

Les investigations se poursuivent en vue de déterminer l'ensemble des responsabilités et de présenter le suspect devant la justice.

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