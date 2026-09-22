Tunisie: Parution de deux polars historiques à Sfax des années 30 signés Christian Attard

Deux polars historiques se déroulant à Sfax dans les années 1930 viennent de paraître sous la plume de l'écrivain d'origine maltaise Christian Attard.

Ces deux ouvrages, intitulés « Meurtres à Borj Ennar » et « Massacre Route d'el Ain », inaugurent la nouvelle collection « Sirocco littéraire » des Éditions Sikelli.

L'auteur, Christian Attard, est né à Sfax en 1956. Conférencier et spécialiste de la région, il a notamment publié en 2005 un ouvrage historique sur Sfax sous le protectorat français.

Ses deux romans mettent en scène les investigations du commissaire Grima, un enquêteur doté d'une grande humanité qui partage ses propres origines maltaises.

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Dans le premier ouvrage, « Meurtres à Borj Ennar » (148 pages), l'intrigue se déroule durant l'été 1930. Alors que le commissaire Grima aspire à une retraite paisible aux côtés de sa compagne Carmela, le destin bouscule le calme de l'été sfaxien.

L'enquête plonge le policier dans son premier baptême du crime, au milieu d'une galerie de personnages composée de spahis, de Maltais, de Français et d'Italiens.

Le second ouvrage, « Massacre Route d'el Ain » (123 pages), confronte l'enquêteur à une tuerie inédite sous le protectorat. Face à une absence totale d'indices et sous la menace d'une mise à la retraite dans la honte d'un fiasco, le commissaire Grima doit mener une course contre la montre pour identifier les coupables des drames survenus sur cette route.

Ce diptyque s'inscrit dans la collection « Sirocco littéraire », codirigée par l'historien Habib Kazdaghli et par Hatem Louati. Cette collection est exclusivement consacrée aux oeuvres comme les romans, récits, mémoires ou témoignages qui prennent la Tunisie pour décor, horizon ou source d'inspiration. L'objectif est de faire dialoguer les époques et de constituer une bibliothèque du patrimoine pluriel littéraire de la Tunisie, en rassemblant les regards d'auteurs tunisiens et étrangers.

Une rencontre-dédicace sera organisée ce samedi 26 septembre à 10h15 à l'espace culturel Borj Kallel à Sfax, en présence de l'auteur et des directeurs de collection.