Tunisie: Expatriés - Skhiri passeur décisif

Pour la seconde fois de suite, Elyes Skhiri a été l'auteur d'un assist sur le but de Cologne. Cette fois, son centre de la droite à l'ultime minute de jeu a permis à la maison du Bouc de revenir au score face à Schalke, malgré la défaite 2-1. Il a écopé d'un carton jaune à la 84e minute pour jeu dangereux. Le club allemand est 12e de la Bundesliga. A 31 ans, Skhiri a annoncé la semaine dernière sa retraite internationale.

Assist de Ltaief

A peine entré à la 70e, Seyfallah Ltaief a permis, 2 minutes plus tard, à KS Cracovie de recoller, une seconde fois, au score, 2-2 face à Katowice. Il a récolté un carton jaune à la 77e. Défaite au bout 3-2, pour le 12e du championnat polonais.

Haj Mohamed décisif

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Lors de la 6e journée de la Ligue 2 belge, Beerschot a battu le Sporting Hasselt 1-0. Anas Haj Mohamed était titulaire et a joué jusqu'à la 79e minute avant d'être remplacé. Il a réalisé une prestation convaincante, inscrivant l'unique but de la rencontre à la 52e de la tête sur corner.

Aymen Sliti buteur face à l'Ajax

Buteur d'Excelsior face à l'Ajax Amsterdam, Aymen Sliti a livré une prestation pleine de promesses, récompensée par un rendement satisfaisant. L'attaquant tunisien a inscrit du pied droit l'unique but de son équipe sur ses trois tentatives, dont une cadrée. Très actif dans ses déplacements, il a parcouru 43,8 mètres sur 4 courses balle au pied, signé une progression de 20,7 mètres et remporté ses deux duels aériens. Sliti a également touché 16 ballons, réussi 3 passes sur 7 et contribué défensivement avec une récupération et une aide défensive.

Dendani entre et marque

Entré à la 65e minute de jeu, Nacim Dendani a réduit la marque pour le Club Liège à la 82e face à KAS Eupen, malgré une défaite 3-1.

Doublé de Jemal

En Ligue 2 suédoise, Elias Jemal a signé un doublé et réussi une passe décisive permettant à Norrköping de consolider sa place de leader après une victoire 3-1 face à Oster.

Neffati en forme

A cinq journées de la fin, Norrkoping club de Moataz Neffati est virtuellement de retour dans l'élite suédoise. L'arrière droit Neffati a livré une rencontre pleine, se faisant remplacer à 2 minutes de la fin.

Carton jaune pour Khaoui

Seifeddine Khaoui a disputé 62 minutes du match victorieux de son équipe Red Star à Gunigamp 2-1, tout en ayant écopé d'un carton jaune pour jeu dangereux à la 50e minute. Une prestation moyenne pour l'ancien international tunisien de 31 ans qui a été remplacé pour cause de blessure. Red Star est dauphin de la Ligue 2 française.

La passe de deux pour Chouchane

2e succès consécutif de Dijon vainqueur à Annecy lors de la 7e journée de Ligue 2. Le milieu central Samy Chouchane a disputé l'intégralité de la rencontre, avec un rendement satisfaisant puisqu'il a touché la bagatelle de 87 ballons, avec 28 courses balle au pied sur une distance de 178,8 mètres. Il a tenté 3 tirs sans scorer, lui qui compte 3 buts à son arc.

Strotz accroché

Clermont et Grenoble ont fait match nul 1-1. Le Clermontois Noam Strotz a débuté la rencontre jusqu'à la 75e minute avant d'être remplacé.