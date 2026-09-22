Tunisie: Agression génocidaire sioniste contre Gaza - Le bilan s'élève à 73.910 martyrs et 174.935 blessés

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé samedi que l'occupant avait tué au moins quatre personnes dans l'enclave palestinienne, dont une fillette de 10 ans et le fils d'un haut responsable.

Les hôpitaux de la bande de Gaza ont accueilli, durant les dernières 24 heures, les corps de trois martyrs, ainsi que 21 blessés, ont précisé les mêmes sources, ajoutant que le nombre total de martyrs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre dernier, s'est élevé à 1.393, tandis que celui des blessés a atteint 4.822, alors que 831 dépouilles ont été récupérées.

Les mêmes sources ont indiqué également que plusieurs victimes se trouvent toujours sous les décombres, les équipes de secours et de sauvetage étant dans l'incapacité de les atteindre.

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé samedi que l'occupant avait tué au moins quatre personnes dans l'enclave palestinienne, dont une fillette de 10 ans et le fils d'un haut responsable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué, le ministère ajoute que la fillette «a succombé à ses blessures après des tirs sionistes dans la matinée au nord du camp de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza».

Une frappe aérienne a également tué Baseer al-Bursh, fils de Munir al-Bursh, directeur général du ministère de la Santé de Gaza, dans un camp pour déplacés à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, selon la même source.

Deux autres Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés dans deux frappes sionistes distinctes près de la ville de Gaza, selon l'hôpital Al-Shifa et la Défense civile, qui opère sous l'autorité du Hamas.