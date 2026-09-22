Tunisie: Manouba - Saisie de 47 tonnes d'aliments pour bétail dans un entrepôt non déclaré

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une équipe de contrôle économique relevant de la Direction régionale du Commerce à Manouba a saisi, lundi matin, 47 tonnes d'aliments pour bétail, lors d'une opération menée en coordination avec des agents de la Sous-direction des recherches économiques et financières de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani.

La marchandise saisie est composée d'aliments composés, de son (Seddari) et d'orge fourragère. Cette opération intervient dans le cadre du constat d'une infraction liée à la détention de stocks destinés à la vente ou à la spéculation, sans disposer des conditions requises pour l'exercice du commerce.

Selon les données de la Direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Manouba, l'intervention fait suite à une opération d'inspection menée dans un entrepôt non déclaré, utilisé pour le stockage et la vente d'aliments pour bétail stratégiques et composés, à Douar Hicher.

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Les procédures légales seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur. Elles portent notamment sur la remise en vente des produits saisis par les circuits légaux, le versement du produit de leur vente au Trésor public, ainsi que l'établissement d'un procès-verbal à l'encontre du propriétaire de l'entrepôt pour les faits qui lui sont reprochés.

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