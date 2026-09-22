Afrique de l'Ouest: BRVM - De fortes baisses enregistrées au niveau des indices phares de la bourse en début de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 21 septembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes baisses avec des niveaux variables.

L'indice de référence de la bourse, le BRVM composite a cédé 1,63% à 544,68 points contre 553,71 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a enregistré une baisse de 1,89% à 263,82 points contre 268,91 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé de 1,73% à 199,50 points contre 203,01 points.

De son côté, l'indice BRVM Principal a enregistré une baisse de 1,21% à 391,55 points contre 396,35 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une baisse de 1,63 % à 219,35 points contre 222,98 points la veille.

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La baisse des indices, notamment le BRVM Composite a impacté négativement la capitalisation du marché des actions. Celle-ci a enregistré une forte baisse de 347,941 milliards FCFA, en s'établissant à 21 003,668 milliards de FCFA contre 21 351,609 milliards de FCFA le 18 septembre 2026.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en hausse de 11,667 millions, en se situant à 12 704,643 milliards de FCFA contre 12 716,310 milliards de FCFA la veille.

La valeur des transactions est passée de 4,643 milliards de FCFA la veille à 3,951milliards de FCFA ce lundi 21 septembre 2026, soit une baisse de 692 millions.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 2 890 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,19% à 6 720 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 3,45% à 3 000 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 0,51% à 7 895 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 0,51% à 3 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 2 105 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 4 610 FCFA), BOA Mali (moins 7,38% à 6 210 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 2 030 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 21 000 FCFA).