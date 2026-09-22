Cote d'Ivoire: Journées portes ouvertes de la Banque mondiale - Marie-Chantal Uwanyiligira appelle à un dialogue ouvert pour une croissance inclusive

La Banque mondiale a officiellement lancé, le lundi 21 septembre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, ses Journées portes ouvertes placées sous le thème « Emploi et opportunités pour une croissance inclusive ».

Durant deux jours, l'institution entend rapprocher ses actions des populations et favoriser un dialogue direct avec les bénéficiaires de ses projets.

Représentants du gouvernement, partenaires au développement, acteurs du secteur privé, étudiants et jeunes ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cet événement.

Dans son intervention, Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, a souligné que cette initiative vise à permettre au grand public de mieux comprendre l'impact concret des projets financés par l'institution sur le terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il s'agit avant tout de donner la parole à celles et ceux qui bénéficient de nos actions au quotidien », a-t-elle expliqué, précisant que ces journées se veulent un espace d'échanges, d'écoute et de partage d'expériences.

Pendant deux jours, les visiteurs auront accès à des expositions, des témoignages, des présentations de projets ainsi qu'à des sessions thématiques destinées à mieux faire connaître les interventions du Groupe de la Banque mondiale et leurs effets sur les conditions de vie des populations.

Cette édition est placée sous le thème : « Le Groupe de la Banque mondiale, un partenariat fondé sur la confiance, la vision et l'action ». Une orientation qui reflète, selon la responsable, la volonté de l'institution d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de solutions durables aux défis du développement.

Plus de 9,6 milliards de dollars engagés en Côte d'Ivoire

Marie-Chantal Uwanyiligira a rappelé l'ampleur de l'engagement financier du Groupe de la Banque mondiale dans le pays. À ce jour, les financements accordés à la Côte d'Ivoire dépassent 9,6 milliards de dollars américains, soit environ 5 496 milliards de Fcfa.

Ces ressources soutiennent actuellement 26 projets financés par la Banque mondiale, auxquels s'ajoutent les investissements de la Société financière internationale (Ifc) ainsi que les garanties de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), contribuant à la transformation économique et sociale du pays.

« Nous sommes là pour apprendre et nous améliorer »

Dans un discours empreint d'humilité, la directrice de division a reconnu que l'institution n'était pas parfaite et demeurait engagée dans une démarche d'amélioration continue. « Nous commettons des erreurs, nous apprenons et nous nous efforçons constamment de nous améliorer parce que nous sommes à votre service », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les participants, notamment les jeunes et les étudiants, à formuler librement leurs propositions et leurs idées. « Il n'existe pas de mauvaise idée. Il y a seulement des idées qui ne sont pas suffisamment écoutées », a-t-elle insisté, encourageant chacun à contribuer aux réflexions sur le développement.

Selon elle, le véritable succès de ces journées portes ouvertes sera atteint lorsque les citoyens, les acteurs du secteur privé et la jeunesse connaîtront aussi bien les actions de la Banque mondiale que les responsables gouvernementaux qui collaborent avec l'institution.

Un partenariat salué

Marie-Chantal Uwanyiligira a enfin exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour leur présence et leur engagement aux côtés du Groupe de la Banque mondiale.

Réaffirmant l'attachement de l'institution au développement du pays, elle a assuré que ses équipes restent mobilisées pour accompagner les efforts de transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. « Nous travaillons à vos côtés pour contribuer au changement et faire avancer les choses. Car lorsque les efforts progressent, c'est toute la société qui avance », a-t-elle conclu.

Ces Journées portes ouvertes se poursuivent jusqu'au 22 septembre 2026 avec plusieurs activités destinées à mieux faire connaître les interventions du Groupe de la Banque mondiale et à renforcer le dialogue avec les populations sur les enjeux du développement inclusif.