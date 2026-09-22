Sénégal: Alexander Soros reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu lundi à New York, Alexander Soros, le président du conseil d'administration du réseau de fondations Open Society Foundation (OSF), à l'initiative de projets mis en oeuvre au Sénégal, a-t-on appris de source officielle.

A New York pour prendre part à l'Assemblée général annuelle des Nations unies, le chef de l'Etat a, aussitôt son arrivée, reçu en audience Alexander Soros, a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte, dans une note publiée sur ses plateformes officielles que le président Bassirou Diomaye Faye, a lors de cette audience salué la qualité du partenariat entre Dakar et le réseau de fondations que dirige M. Soros actif au Sénégal à travers plusieurs projets.

Le président de la République l'a remercié pour son engagement et pour le soutien qu'il a apporté, dès les premières heures, au choix de la transparence fait par le Sénégal sur ses finances publiques, fait savoir la présidence sénégalaise.

Elle signale que les hommes ont également échangé sur les questions de paix et de sécurité et d'autres sujets d'intérêt commun.

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