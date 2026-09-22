Sénégal: Des opérations de désencombrement de voies publiques menées à Dakar et sa banlieue

Pikine — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a supervisé lundi tard dans la soirée des opérations de désencombrement des voies publiques dans plusieurs communes de Dakar et sa banlieue, a constaté un reporter de l'APS.

"Dans une belle synergie, toutes les autorités se sont mobilisées, les autorités municipales, mais également l'Etat pour continuer d'attaquer ce problème, ce fléau que constituent, les occupations anarchiques de l'espace public", a-t-il déclaré à la fin de sa tournée de supervision des opérations de désencombrement.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagné de ses équipes, a entamé sa tournée de supervision de ces opérations de désencombrement par la commune de Dakar-Plateau. Il s'est ensuite rendu à Guédiawaye pour terminer par Pikine où il a fait le point. Des maires des communes visitées ont pris part à ces opérations.

M. Cissé a admis que s'attaquer aux occupations illégales des voies publiques dans la région de Dakar et plusieurs grandes agglomérations du pays reste encore "un travail à la limite de Sisyphe, un éternel recommencement".

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"Ça doit cesser de l'être. Il faudrait qu'à un moment qu'on puisse trouver la parade, pour que quand des efforts aussi importants sont faits, pour désencombrer, qu'on puisse réinvestir de façon vertueuse l'espace public, l'occuper utilement pour les populations", a-t-il fait savoir.

"Et pour y arriver, il faut cette synergie entre les différentes administrations, que ce soit les administrations municipales comme l'administration centrale, l'Etat central", a précisé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Tout le monde est d'accord que nous sommes dans un grand désordre sur le territoire de la région de Dakar, et de façon générale, dans toutes les grandes agglomérations de ce pays", a fait remarquer Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Ce désordre est source d'insécurité. Quand il y a le désordre, vous avez tout le monde qui se faufile, tout le monde qui se dissimule", a-t-il relevé.

M. Cissé a dit avoir "instruit le directeur de la sécurité publique pour qu'il demande aux différentes forces de police de veiller, d'organiser le plus de rondes possibles, d'éviter la réinstallation en attendant que les aménagements puissent se faire".