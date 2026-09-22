Sénégal: Discussions à New York autour d'un projet d'ouverture d'un bureau de l'IDEA au pays

Dakar — Le projet d'ouverture à Dakar d'un bureau de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA) a été lundi au coeur des discussions à New York entre le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et le secrétaire général de cette organisation internationale, Kevin Casas-Zamora, a annoncé la diplomatie sénégalaise.

L'ouverture d'un bureau de l'IDEA dans la capitale sénégalaise vise notamment à renforcer l'accompagnement et la coopération de cette organisation avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Il souligne dans une note rendue publique que les discussions ont également porté sur la perspective d'une adhésion du Sénégal à l'IDEA.

La rencontre entre le chef de la diplomatie sénégalaise et le secrétaire général de l'IDEA s'est tenue en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.