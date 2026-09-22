Ile Maurice: Aditi Selena, 13 ans, introuvable depuis le 9 septembre

L'inquiétude grandit autour de la disparition d'Aditi Selena Heerah, 13 ans. Élève au collège Lorette de Rose-Hill, l'adolescente n'a plus donné signe de vie depuis le 9 septembre. Ses proches ont entrepris plusieurs démarches pour tenter de la retrouver.

Depuis la séparation de ses parents, Aditi Selena vit avec ses soeurs chez ses grands-parents, à Coromandel. Le jour de sa disparition, alors qu'elle était en retard, son grand-père l'aurait conduite à l'arrêt d'autobus de Chebel, à proximité du supermarché Intermart, afin qu'elle puisse prendre un bus pour se rendre directement au collège. Elle n'y serait toutefois jamais arrivée.

Selon ses proches, il s'agirait de la cinquième fugue de l'adolescente en quelques mois. Lors des précédents épisodes, la police avait pu la retrouver alors qu'elle se trouvait chez son père, à Sainte-Croix.

Cette fois, les recherches menées par la famille n'ont, pour l'heure, pas permis de la localiser. Ses proches auraient obtenu des informations selon lesquelles elle pourrait se trouver chez une habitante de Bambous. Elle aurait également été aperçue entre Bambous et Flic-en-Flac. Ces informations restent toutefois à confirmer.

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Une plainte a été déposée au poste de police de Coromandel. La famille poursuit ses recherches et lance un appel à toute personne susceptible de détenir des informations pouvant permettre de retrouver l'adolescente saine et sauve.