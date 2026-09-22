Ile Maurice: Gulshan Govind patientera pour contester la «Conspiracy»

Dense journée judiciaire hier pour le dossier des 155,7 kilos de cannabis, cargaison évaluée à quelque Rs 233,5 millions, censée avoir été acheminée de La Réunion vers Maurice. Dans le volet concernant Gulshan Govind, la poursuite, représentée par Me Dzedhaan Bhatoo, a défendu le maintien de l'accusation provisoire de conspiracy. Elle soutient que le tribunal n'a pas à rechercher si la police possède déjà les éléments permettant d'obtenir une condamnation, mais si les informations recueillies suffisent à établir un doute raisonnable.

La poursuite s'est appuyée notamment sur des images CCTV, des renseignements provenant de La Réunion, les déplacements attribués à Gulshan Govind le 25 juillet, ainsi que des éléments issus de perquisitions et d'analyses de véhicules. Certains passages du dossier d'enquête ont aussi été examinés.

Le sergent de l'AntiDrug and Smuggling Unit entendu dans cette affaire aurait refusé de répondre à certaines questions, arguant que ses réponses pouvaient compromettre la poursuite des investigations. La défense, menée par Me Rouben Mooroongapillay, répondra le 24 septembre.

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Le ruling du magistrat Mittoo, le 17 septembre, apporte un éclairage important sur les limites de cette procédure. La défense souhaitait faire produire plusieurs documents, dont les informations ayant servi à obtenir le mandat de perquisition, ainsi que des dossiers judiciaires liés à la détention de Gulshan Govind. L'objectif était de confronter certaines déclarations du sergent Jeenarain à celles d'un autre policier et de mettre en évidence des contradictions susceptibles, selon la défense, d'affecter la crédibilité de l'enquêteur. Le magistrat n'a pas suivi cette voie.

Pour lui, les informations ayant servi à obtenir le mandat ne permettent pas de savoir s'il existe aujourd'hui un doute raisonnable justifiant le maintien de l'accusation. Même si le mandat avait initialement été sollicité dans le contexte d'un soupçon de possession de drogue, a-t-il expliqué en substance, rien n'em- pêche une enquête de déboucher ensuite sur une accusation différente à mesure que de nouveaux éléments apparaissent. Le magistrat Mittoo a également refusé de transformer cette audience en procès anticipé.

Dans un autre volet, Shaan Kumar Choolun reste en cellule. La police s'est opposée à sa libération et a réclamé une semaine supplémentaire pour continuer ses investigations. Il fait face à trois accusations provisoires, notamment aiding and abetting, une infraction liée à sa licence d'arme à feu et la possession illégale de munitions. Jean Kerly L'Intelligent, poursuivi pour recel dans le cadre de cette enquête, reviendra en cour le 8 décembre.

Quant à Eliska Parma, épouse de Ravindra Chimajee, alias Kris, son dossier pour perverting the course of justice a été renvoyé au 30 septembre. Une demande de libération est envisagée. Pour Gulshan Govind, la prochaine échéance est double : aujourd'hui, pour sa demande de libération sous caution liée à l'accusation de culture de cannabis et jeudi 24 septembre pour la contestation de la conspiracy.