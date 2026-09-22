Ile Maurice: Une transaction financière non réglée serait en cause

L'enquête sur la mort violente de Saraswattee Mootia a connu une avancée majeure avec l'arrestation de Radhakrishna Mooneesawmy, 52 ans. Interpellé dimanche par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) North sous la supervision du sergent Boodhun, il aurait reconnu son implication dans le meurtre de la sexagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, le mobile serait lié à un différend financier découlant de la vente d'un lopin de terre.

Le quinquagénaire aurait agi comme intermédiaire dans cette transaction foncière et réclamait une commission qu'il estimait lui être due. Il reprochait à la victime d'avoir vendu la parcelle sans lui verser la commission convenue. Présenté devant le tribunal de Pamplemousses hier matin sous une accusation provisoire de meurtre, il a été reconduit en cellule policière après que la police s'est opposée à sa remise en liberté.

Drame à la plantation

Vendredi matin, Saraswattee Mootia, 60 ans, habitante de Bon Air Road, à Triolet, s'était rendue comme à son habitude dans son potager situé non loin de la Mediclinic de la localité. Rien ne laissait présager que sa routine quotidienne allait se transformer en tragédie.

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Quelques heures plus tard, son fils l'a retrouvée gisant dans la plantation. Les secours l'ont transportée d'urgence vers un établissement hospitalier de la région. Malgré les soins prodigués, elle n'a pas survécu. L'autopsie pratiquée le jour même a conclu à une mort par strangulation, confirmant le caractère particulièrement violent de l'agression.

Les images de vidéosurveillance ont servi à l'enquête

Dès les premières heures de l'enquête, les policiers de la DCIU North et de la Criminal Investigation Division ont entrepris de retracer les derniers déplacements de la victime. Les enquêteurs se sont notamment appuyés sur plusieurs images de vidéosurveillance recueillies dans le secteur. L'analyse de ces enregistrements a permis d'identifier un homme aperçu à proximité de la plantation peu avant les faits. Les différents recoupements effectués ont conduit les enquêteurs jusqu'à Radhakrishna Mooneesawmy, qui a finalement été arrêté.

Si les aveux attribués au suspect constituent une étape importante dans l'enquête, plusieurs vérifications se poursuivent afin de déterminer avec précision le déroulement des événements ayant conduit à ce drame qui a profondément marqué les habitants de Triolet.