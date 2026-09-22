Congo-Kinshasa: Marche de l'UDPS au pays - Daniel Bumba appelle au respect de l'itinéraire et au caractère pacifique de la manifestation

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a appelé les organisateurs de la marche de l'UDPS/Tshisekedi, prévue ce mardi 22 septembre 2026 dans la capitale, à respecter l'itinéraire retenu et à veiller au caractère pacifique de la manifestation.

Il a lancé cet appel lundi 21 septembre, lors d'une rencontre avec une délégation de l'UDPS, parti au pouvoir, conduite par son secrétaire général adjoint, Jean Tezo. La réunion s'est tenue en présence notamment des membres de l'exécutif provincial, de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), de la Police, de l'Agence nationale de renseignements (ANR) et de la Direction générale de migration (DGM).

Un itinéraire défini

Les échanges ont porté sur les modalités d'organisation et d'encadrement de la marche, ainsi que sur les mesures destinées à assurer son déroulement dans de bonnes conditions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le cortège partira de la 11e Rue, à Limete, sur le boulevard Lumumba. Il passera par Cohydro avant de prendre, à hauteur de Sendwe, la direction de Kasa-Vubu. La marche se poursuivra jusqu'au terrain annexe du Stade des Martyrs, où elle doit prendre fin.

Compte tenu de l'affluence annoncée, Daniel Bumba a appelé les organisateurs et les participants à la vigilance afin d'éviter tout débordement et de préserver l'ordre public.

L'autorité provinciale a également invité les Kinois à vaquer normalement à leurs occupations, assurant que les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et la quiétude dans la capitale.