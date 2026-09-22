Congo-Kinshasa: Décès de Miguel Masaisai - Une délégation congolaise à Brazzaville pour suivre l'enquête et préparer le rapatriement

Une délégation de la République démocratique du Congo séjourne depuis lundi 21 septembre 2026 à Brazzaville, en République du Congo, pour suivre les démarches liées au décès de Miguel Masaisai et préparer le rapatriement de sa dépouille en RDC.

La mission réunit notamment des représentants du Conseil national de la Jeunesse (CNJ), du ministère des Sports, de la Fédération congolaise de cyclisme, de la famille du défunt et de la communauté Nande. Elle est placée sous la supervision de l'ambassade de la RDC en République du Congo.

Une mission à Ouesso

Conduite notamment par le président du CNJ, Claude Mbuyi, la délégation doit se rendre ce mardi à Ouesso, où est survenu l'accident ayant causé la mort de Miguel Masaisai.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle doit notamment suivre les démarches en cours pour établir les circonstances de l'accident, accompagner les procédures administratives et judiciaires et faciliter le rapatriement de la dépouille en RDC.

À son arrivée à Brazzaville, la délégation a été reçue par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo.

Miguel Masaisai et « Pedals for Peace »

Miguel Masaisai était engagé dans le projet « Pedals for Peace », une initiative menée à vélo pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Il était parti de Goma avec l'objectif de rejoindre le Maroc, en traversant plusieurs pays africains.

À la suite de son décès, le président du CNJ, Claude Mbuyi, lui a rendu hommage : « Miguel s'arrête en route, mais son message continue sa route. »

Les démarches se poursuivent désormais pour le rapatriement de sa dépouille en République démocratique du Congo.