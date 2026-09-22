Congo-Kinshasa: Judith Suminwa porte la voix de la RDC à la 81ème Assemblée générale de l'ONU

Près de 130 chefs d'État et de Gouvernement participent, dès ce mardi 22 septembre à New-York (Etats-Unis d'Amérique), à la semaine de haut niveau de la 81ème session de l'assemblée générale des Nations unies. C'est la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui représentera la République démocratique du Congo.

Du 22 au 28 septembre, les dirigeants mondiaux se réuniront à l'occasion du débat général. Le thème de cette année est « Rétablir la confiance, gérer la transformation : des Nations unies au service de tous ».

Enjeux de cette session pour la RDC

Mandatée à cet effet par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre participera aux travaux de haut niveau de l'Assemblée générale et portera la voix de la République démocratique du Congo sur les principaux enjeux internationaux, notamment :

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la paix et la sécurité

le développement durable

la coopération internationale

le renforcement du multilatéralisme.

La 81ème session se tient dans un contexte international marqué notamment par les conflits, les inégalités, les urgences climatiques et les défis auxquels est confronté le système multilatéral.

Relations bilatérales

En marge des travaux de l'Assemblée générale, Judith Suminwa aura des rencontres bilatérales avec des partenaires de la République démocratique du Congo et des interlocuteurs susceptibles de contribuer au renforcement des coopérations dans les domaines prioritaires du pays, notamment la paix, la sécurité, le développement, les investissements et les partenariats économiques.

La RDC entend, à travers cette participation, faire entendre sa voix au sein de la communauté internationale, défendre ses intérêts et consolider ses partenariats, conformément à ses engagements au sein des Nations unies.