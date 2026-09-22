Afrique: Les Éperviers entament leur regroupement à Lomé

22 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les Éperviers ont entamé lundi leurs préparatifs pour la rencontre de vendredi face au Burundi, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Patrice Neveu, une douzaine avaient déjà répondu présent au premier jour du regroupement, parmi lesquels Steven Mensah, Pierre Nadjombé, Arnaud Komlavi, Gustave Akueson, Karim Dermane, Yaw Annor, Yaya Achirafou, Abdoul-Sabourrh Bodé, Izaak Akakpo, Youssifou Atté, Kodjo Aziangbé et Sharani Zubéru.

La journée s'est articulée autour d'un travail de salle en matinée, suivi d'une première séance collective à huis clos au Stade de Kégué dans l'après-midi.

Le groupe doit s'étoffer dès mardi, avec l'arrivée des derniers joueurs avant d'entrer véritablement dans la préparation tactique spécifique à la rencontre.

Ce rassemblement, qui se poursuit jusqu'au 30 septembre, prépare également la deuxième journée des éliminatoires, où le Togo affrontera les Chipolopolo de la Zambie le 29 septembre à Ndola.

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