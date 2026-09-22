Afrique: Formation professionnelle - L'Allemagne plaide pour un modèle dual « à la togolaise »

L'Allemagne veut accompagner le Togo dans le renforcement de la formation professionnelle en alternance. À Lomé, son ambassadeur Stefan Anton Messerer a appelé à développer un modèle de formation dual davantage adapté aux réalités économiques et aux besoins des entreprises.

« Le modèle dual ne s'importe pas tel quel ; il s'adapte », a-t-il déclaré lundi, à l'ouverture d'une rencontre régionale consacrée à l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) en mode dual à l'ère du numérique.

Selon le diplomate, la coopération allemande accompagne depuis plusieurs décennies le développement de la formation professionnelle au Togo, notamment à travers plusieurs programmes soutenus par la GIZ. Cette collaboration a permis de former et certifier plus de 1 000 jeunes dans des métiers comme la menuiserie, la mécanique automobile et moto, la couture ou encore l'électricité.

Berlin encourage désormais le Togo à poursuivre cette dynamique en renforçant la participation du secteur privé, des chambres de métiers et des organisations professionnelles dans la conception et la mise en oeuvre des formations.

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« Les métiers changent », a rappelé Stefan Anton Messerer, évoquant l'évolution rapide des compétences recherchées par les entreprises sous l'effet de la transformation numérique et du développement de l'intelligence artificielle.

Du 21 au 24 septembre, une cinquantaine de participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Togo échangent sur l'implication du secteur privé, l'insertion professionnelle des diplômés et la transformation numérique de la formation.