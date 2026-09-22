Afrique: New York - Le chef de l'État reçu par Alexander Soros

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu lundi soir à New York par le président de l'Open Society Foundations, Alexander Soros, qui est par ailleurs un des leaders du Forum économique mondial de 2018.

Aussitôt arrivé à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience Alexander Soros, président de l'Open Society Foundations et un des leaders du Forum économique mondial de 2018.

« Le chef de l'État a salué la qualité du partenariat entre le Sénégal et la fondation qu'il préside, présente dans le pays à travers plusieurs projets. Il l'a remercié pour son engagement et pour le soutien qu'il a apporté, dès les premières heures, au choix de la transparence fait par le Sénégal sur ses finances publiques », rapporte la présidence de la République.

Les deux personnalités ont également échangé, selon la même source, sur les questions de paix et de sécurité et d'autres sujets d'intérêt commun.

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Il urge de rappeler que le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce lundi 21 septembre 2026 à destination de New York. Il y prend part à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Après Washington et Abu Dhabi la semaine dernière, le chef de l'État poursuit son engagement auprès des partenaires du Sénégal. À New York, il portera la voix du Sénégal devant la communauté internationale.