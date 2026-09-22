Afrique: Bakary Sakho-Mbaye Gouye Gui / Talfa-Mor Kang Kang en octobre - Montréal et Dakar lancent la saison

22 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Dembélé

La saison 2026-2027 s'annonce explosive. Les 10 et 11 octobre 2026, deux affiches sont programmées, à Montréal et à Dakar. Beuz Pro ouvrira le bal, le samedi 10 octobre au Canada, avec le duel Bakary Sakho - Mbaye Gouye Gui, avant qu'Albourakh Events ne prenne le relais, le lendemain, à l'Arène nationale, avec Talfa - Mor Kang Kang.

La fin de la saison 2025-2026 n'a pas comblé les attentes des amateurs, sevrés d'affiches événementielles. Toutefois, ils devraient retrouver le sourire avec les deux premières affiches de la nouvelle saison. Ibrahima Faye « Beuz », en partenariat avec Éric Favre, donne rendez-vous aux amateurs, le samedi 10 octobre 2026 à Montréal, au Canada, à l'occasion du Festival international de lutte.

Le combat-vedette opposera Bakary Sakho, qui réside au Canada et pratique les arts martiaux, à Mbaye Gouye Gui, pensionnaire de l'école de lutte Bada Dione. Mbaye Gouye Gui voudra se relancer après sa défaite face à Niang Ballo de « Door Dooraat », le 12 juillet dernier. Il aura à coeur de se réhabiliter, mais la tâche s'annonce ardue face à Bakary Sakho.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré son âge, il reste un combattant aguerri, adepte des arts martiaux et habitué aux affrontements en cage. Il avait marqué les esprits lors de l'édition précédente du Festival international de la lutte, disputée à Montréal le 18 octobre 2025, en dominant Amanekh. Le lendemain, le dimanche 11 octobre, les regards se tourneront vers l'Arène nationale de Pikine.

Le promoteur Baye Ndiaye lancera sa saison avec un programme riche en affiches. Le combat phare mettra aux prises Talfa de l'écurie « Door Dooraat » à Mor Kang Kang de l'école de lutte Cheikh Mbaba. Battu par Prince de « Bayi Si Xèl » de Pikine, le 30 novembre 2025, Mor Kang Kang cherchera à renouer avec le succès.

Mais son adversaire ne lui facilitera certainement pas la tâche. Talfa reste sur une victoire face à Amanekh, le 1eᣴ février 2026, et entend confirmer cette dynamique. Il devra pour cela sortir le grand jeu face à un adversaire déterminé à se racheter. Deux combats, deux enjeux et déjà beaucoup d'attentes autour d'une saison 2026-2027 qui s'annonce riche en duels explosifs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.