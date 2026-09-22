Madagascar: Patrimoine - Le Morengy gagne du terrain

À Antsiranana, le Morengy attire les foules et dynamise l'activité locale. Cette pratique traditionnelle gagne ainsi en visibilité dans la région Diana.

Le combat traditionnel Morengy s'affirme comme un véritable moteur d'attractivité dans la région Diana. Bien plus qu'un affrontement sportif, il s'impose progressivement comme un rendez-vous culturel capable de rassembler les communautés, d'attirer les visiteurs et de mettre en lumière l'identité du Nord de Madagascar. Dans la région Diana, cette pratique traditionnelle connaît un nouvel élan.

À Antsiranana, aucun événement culturel ou sportif ne rivalise avec le Morengy pour drainer les foules. Dès l'annonce d'un combat, le public répond présent, confirmant l'emprise populaire de cette discipline sur la ville. Il ne se contente plus d'attirer les passionnés de combat. À chaque grand rendez-vous, il fait également circuler des personnes, des marchandises et de l'argent. Restauration, transport, commerce, artisanat, téléphonie, hébergement, billetterie et sponsoring : derrière le spectacle populaire se dessine une véritable chaîne de retombées économiques locales.

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Dans les chefs-lieux des districts comme dans les communes, les rings improvisés ne désemplissent pas. À l'approche d'un combat de Morengy, l'ambiance change. Les spectateurs affluent, les jeunes se mobilisent et les passionnés se retrouvent autour d'un spectacle qui puise directement dans les traditions locales.

Mais le Morengy ne se résume pas aux coups échangés et à la confrontation physique. Il constitue également une véritable expression culturelle. Derrière chaque combat se trouvent des codes, une histoire, un savoir-faire transmis et une identité qui se perpétue de génération en génération.

Attractivité

L'engouement autour des compétitions montre surtout la capacité du Morengy à attirer du monde. Les combats devien+++nent des occasions de rassemblement populaire, réunissant jeunes, familles, sportifs et curieux. Et même des hauts responsables régionaux.

Pour la Région Diana, cette dynamique représente un potentiel d'attractivité à ne pas négliger. Un événement de Morengy bien organisé peut générer des déplacements, stimuler les petits commerces, mobiliser les acteurs culturels et sportifs et créer une animation autour des localités qui accueillent les compétitions. Le ring devient ainsi un espace de rencontre, mais aussi une vitrine du territoire.

Cette popularité invite également à réfléchir à une meilleure structuration de la discipline. Organisation des compétitions, formation des combattants, encadrement des jeunes, sécurité, arbitrage, communication et valorisation culturelle constituent autant de leviers susceptibles d'accompagner le développement du Morengy, tout en préservant son authenticité et son identité traditionnelle.

Le développement du Morengy peut donc également contribuer à promouvoir des valeurs telles que la discipline, le courage, le respect de l'adversaire et la maîtrise de soi, à condition que la pratique évolue dans un cadre sportif sécurisé et correctement encadré.

L'enjeu est désormais de dépasser la simple logique du combat pour faire du Morengy un véritable produit culturel et événementiel du Nord. Associé à la musique, à la gastronomie locale, à l'artisanat et à d'autres expressions culturelles, un grand rendez-vous de Morengy pourrait devenir un événement capable d'attirer non seulement les populations locales, mais également des visiteurs venus d'autres régions et, à terme, des touristes intéressés par les traditions malgaches.

Organiser un combat de Morengy représente toutefois un défi financier. Les dépenses sont nombreuses et la continuité des événements repose en grande partie sur la passion et le soutien des amateurs de la discipline. « Nous rencontrons parfois des difficultés financières, mais nous avons aussi des amis et des personnes qui nous soutiennent. C'est grâce à ces appuis que nous arrivons à continuer à organiser les combats.

Il y a également les taxes et les frais administratifs, qui représentent une charge importante. Ils doivent être payés à l'avance avant de pouvoir obtenir l'autorisation d'organiser le combat. Pour un Morengy simple, sans artiste, il faut compter environ 400 000 ariary de dépenses. Avec un artiste, le coût peut atteindre 600 000 ariary », explique Iharitiana Ramiandrison, président des comités d'organisation de Morengy dans la région.