Madagascar: Andapa - Un district au potentiel sous-exploité

22 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Andapa est souvent associée à la vanille. Pourtant, son potentiel agricole ne s'arrête pas à cette culture de rente. Le district dispose de la cuvette d'Andapa et de vastes plaines favorables à la riziculture. Le riz figure parmi les principales productions. Les légumes et les cultures vivrières complètent cette production. Le café, le gingembre et le poivre constituent également des filières à potentiel. Le climat humide et les précipitations importantes de la région offrent des conditions favorables à la diversification des cultures. Les terres agricoles constituent ainsi un véritable levier pour l'économie locale.

La richesse d'Andapa ne se résume donc pas à un seul produit. La vanille conserve une place importante, mais le riz, les légumes, le café et d'autres cultures peuvent également contribuer à l'activité économique. Cette diversité représente une possibilité de réduire la dépendance à une seule filière et de créer davantage de valeur localement.

À côté de l'agriculture, le territoire dispose aussi d'un potentiel touristique. Paysages, espaces agricoles et sites naturels offrent plusieurs possibilités de découverte. Pourtant, Andapa reste surtout connue comme un carrefour. Beaucoup y passent pour rejoindre une autre destination ou pour une activité précise, sans forcément prendre le temps de découvrir le district.

Le contraste est ainsi marqué entre les ressources disponibles et leur valorisation. Andapa produit, possède des terres et dispose de plusieurs filières à développer. Mais les difficultés d'accès, de transport, de transformation et de mise en valeur limitent encore les retombées économiques locales.

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Au-delà de la vanille et de son rôle de carrefour, Andapa possède donc plusieurs cartes à jouer. La valorisation de ses productions agricoles pourrait contribuer à renforcer l'économie du district et à donner davantage de visibilité à un territoire dont le potentiel reste encore largement sous-exploité.

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