Madagascar: Éducation - Un campus numérique privé pour des bacheliers

Développer les compétences numériques. Depuis 20 ans, l'association « ABC Domino » oeuvre dans le domaine de l'éducation en développant des écoles, collèges et lycées privés à Efoetse, Beheloke et Itampolo, sur le littoral Sud de Toliara. Elle poursuit aujourd'hui son engagement avec l'ouverture d'un nouveau campus numérique à Toliara.

L'infrastructure, fraîchement réhabilitée, est sise au boulevard Luautey, au bord de la mer de Toliara. Le campus peut accueillir cent vingt bacheliers et étudiants et offre un cadre moderne pour un établissement d'enseignement. Le campus dispose notamment de salles équipées d'ordinateurs et d'écrans géants, de bureaux, de salles de réunion, d'espaces de détente ainsi que d'une cafétéria.

L'inauguration officielle, organisée vendredi dernier, a vu la présence du président international de l'association, Yves Cohen, venu de France pour marquer l'importance qu'il accorde à ce projet. « Ce campus permet à nos élèves d'avoir accès à des compléments de formation à Toliara, une fois qu'ils ont obtenu leur baccalauréat au lycée d'Efoetse. En attendant leur inscription à l'université de Toliara, ils pourront développer leurs compétences numériques, vu l'importance du numérique dans le monde actuellement », a-t-il expliqué dans son discours.

Ouverture

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'heure, ce nouvel espace consacré à l'apprentissage et à l'inclusion numérique est réservé aux bacheliers du lycée d'ABC Domino. Chaque année, il accueillera les nouveaux bacheliers. Même après leur entrée à l'université, les étudiants pourront continuer à fréquenter le campus si leurs facultés ne disposent pas d'espaces connectés.

Le campus leur permettra également de renforcer leurs compétences linguistiques en français et en anglais. « Il s'agit de leur faire expérimenter les langues d'une manière un peu plus soutenue que ce qu'ils ont appris en brousse et pourront ainsi affronter le monde du travail », explique pour sa part Rachel Rakotoson, présidente de l'association à Madagascar. À elle de souligner que le campus n'est pas encore destiné à servir de logement pour les étudiants.

La mise en place de ce campus numérique constitue une nouvelle étape pour l'association qui scolarise près de quatre mille enfants au sein de six écoles primaires, trois collèges et un lycée, dans le district de Toliara II et d'Ampanihy, où l'accès à des infrastructures de qualité reste limité. Dans un futur proche, le campus numérique ouvrira des formations en langues et en compétences numériques aux ONG et entreprises locales qui souhaitent améliorer les compétences linguistiques et informatiques.